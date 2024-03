Thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

Xác định việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm, thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Mô hình camera với ANTT ở thị trấn Triệu Sơn đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phường Quảng Thành nằm ở phía Tây Nam TP Thanh Hóa, có diện tích hơn 8,4km2, dân số trên 15.000 người. Tại đây luôn có đông sinh viên, người lao động từ nhiều nơi về cư trú, làm việc. Ngoài ra, địa bàn còn có nhiều tuyến giao thông trọng điểm đi qua... Đây là những yếu tố tiềm ẩn phát sinh tội phạm và tội phạm lợi dụng để hoạt động, làm phức tạp tình hình ANTT. Trung tá Lê Hồng Linh, Trưởng Công an phường Quảng Thành cho biết: "Thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT của Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường đã phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật. Cùng với đó tăng cường công tác quản lý dân cư; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là nắm các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT để chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố kết hợp giữa tuần tra nghiệp vụ với tuần tra Nhân dân theo phương châm “chia nhỏ địa bàn” đều khắp trên 7 tuyến phố vào ban đêm để phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, duy trì có hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT như: mô hình “Nhà trọ an toàn về ANTT”, “Cựu chiến binh bảo đảm ANTT trước cổng trường học”... Nhờ bám sát địa bàn, với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, tình hình ANTT trên địa bàn phường Quảng Thành thời gian gần đây đã được duy trì ổn định. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giảm nhiều so với trước đây.

Qua rà soát, thống kê trên địa bàn tỉnh có 88 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT cần được chuyển hóa. Để cụ thể hóa các nội dung chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động rà soát, phân loại, đánh giá tình hình, xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc phát sinh tội phạm ở từng địa bàn, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác chuyển hóa địa bàn, bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã thường xuyên gặp gỡ, gọi hỏi số đối tượng có nguy cơ phạm tội, nhất là số đối tượng hình sự, ma túy và thanh, thiếu niên hư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó kịp thời nắm bắt và phối hợp với gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ những đối tượng này tiến bộ. Mặt khác, chú trọng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở như lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, tổ hòa giải; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, như các mô hình: Camera với ANTT; bảo đảm ANTT vùng giáp ranh; cổng trường, khu phố tự quản... Với nhiều cách làm quyết liệt và linh hoạt, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung, các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế... Chỉ tính riêng năm 2023, phạm pháp hình sự giảm 7,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao và là mức giảm sâu nhất trong nhiều năm qua. Cùng với đó, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã xác lập và đấu tranh hiệu quả 32 chuyên án chung về tội phạm “tín dụng đen”, khởi tố 167 vụ, 226 bị can. Xác lập, đấu tranh hiệu quả 43 chuyên án chung về ma túy; bắt, khởi tố gần 700 vụ, gần 1.300 bị can, trong đó số vụ khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy chiếm 59,5%...

Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh đang tiếp tục rà soát, lựa chọn địa bàn phức tạp về ANTT để thực hiện việc chuyển hóa địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương