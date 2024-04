Sức trẻ tháng ba

Hòa chung khí thế hân hoan cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cả nước chào đón Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn TP Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đoàn phường Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024.

Cứ mỗi độ tháng 3 về, màu áo xanh tình nguyện lại nhộn nhịp khắp các nẻo đường trên địa bàn thành phố. Với lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến, hàng nghìn ĐVTN đã mang sức trẻ, ánh sáng tri thức triển khai nhiều mô hình, nhiều việc làm mang ý nghĩa thiết thực. Những công trình, phần việc thanh niên hiện hữu khắp nơi đã khẳng định được dấu ấn của Tháng Thanh niên trong lòng Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Để các hoạt động của Tháng Thanh niên đi vào thực chất, ngay từ khi xây dựng kế hoạch, Ban Thường vụ Thành đoàn TP Thanh Hóa đã quán triệt: Các hoạt động phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Trong tổ chức các hoạt động cần thực hiện 3 liên kết là “Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo của ĐVTN. Đặc biệt, các hoạt động phải bám sát trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024, gắn với những nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thông qua việc làm của các cơ sở đoàn nhằm tạo nên hình ảnh đẹp về một thế hệ thanh niên sống có trách nhiệm, biết cống hiến, chia sẻ và yêu thương.

Được chọn là nơi khởi đầu thực hiện Tháng Thanh niên, Đoàn phường Quảng Tâm đã triển khai nhiều phần việc lôi cuốn sự tham gia của đông đảo ĐVTN. Ngay sau lễ ra quân hưởng ứng, khí thế Tháng Thanh niên nhanh chóng lan tỏa khắp các chi đoàn với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi cả về nội dung lẫn hình thức. Trong đó, có 2 hoạt động lớn là giải bóng chuyền hơi nam – nữ và cuộc thi vẽ tranh do đoàn phường tổ chức. Bám sát chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được thực hiện như ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường, tượng đài liệt sĩ và tuyến đường thanh niên tự quản 192; giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT do cụm thi đua và Thành đoàn tổ chức...

Bí thư Đoàn phường Quảng Tâm Nguyễn Ngọc Quyền chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở những phần việc cụ thể, Tháng Thanh niên còn là dịp để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống vinh quang của Đoàn và các thế hệ thanh niên cách mạng cho tuổi trẻ. Điều quan trọng, từ tháng ba đầy ý nghĩa này đã tạo động lực để tuổi trẻ trong toàn phường không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến, tiếp tục xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý chí, hoài bão, sáng tạo”.

Đi giữa những ngày sôi động của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ phường Đông Lĩnh đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, tình nguyện với nhiều hoạt động nổi bật. Anh Lê Thế Điệp, Bí thư Đoàn phường cho biết: “Bắt tay ngay vào hành động ở ngày đầu, tuần đầu của Tháng Thanh niên, ĐVTN phường Đông Lĩnh đã bóc gỡ, xóa bỏ các biển quảng cáo không đúng nơi quy định; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Ở các chi đoàn tích cực huy động nguồn lực xây dựng sân bóng chuyền, sân cầu lông tại nhà văn hóa phố, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN. Với mỗi ĐVTN, tháng ba luôn là khoảng thời gian đặc biệt. Vì thế, đoàn phường tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn để phát triển thêm đoàn viên mới nhằm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh”.

Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, Tháng Thanh niên năm 2024 được Thành đoàn và các cơ sở đoàn hướng vào thực hiện các công trình, phần việc trọng tâm. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là chuỗi các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như tham gia XDNTM; hỗ trợ chuyển đổi số; trồng đường hoa, trồng cây xanh trên các tuyến đường. Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”, “Ngày chủ nhật xanh”. Cùng với nhân rộng các mô hình tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, các cơ sở đoàn đã phân công lực lượng xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bóc gỡ, xóa bỏ các biển quảng cáo sai quy định. Tiếp tục duy trì các đội hình phản ứng nhanh giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các mô hình cổng trường an toàn giao thông, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn. Tăng cường triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống... Các hoạt động đã khắc phục được tính hình thức, chạy theo số lượng và chú trọng hơn đến tính hiệu quả, thiết thực, nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội.

Tháng ba hằng năm - tuổi trẻ tự hào, phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước chọn là Tháng Thanh niên. Đây là đợt thi đua cao điểm để toàn thể cán bộ, ĐVTN thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên; là cơ hội để ĐVTN dấn thân, đảm nhận những việc khó, việc mới... Mỗi công trình, mỗi phần việc dù lớn, nhỏ khác nhau nhưng đều mang tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Các hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay sẽ tiếp tục nối dài thêm những thành tích của các phong trào tình nguyện, ghi dấu ấn của tuổi trẻ và khẳng định vai trò của thanh niên thành phố trong công cuộc xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Tố Phương