Thọ Xuân: Nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)

Sáng 11-5, Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đông đảo cán bộ, đảng viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục hồi phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới...

Trong khuôn khổ hội nghị, đông đảo các cán bộ, đảng viên cũng đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành như: Kết luận số 184-KH/HU ngày 9/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kết luận 36 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 185-KH/HU ngày 9/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư...

Thông qua hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý chí và hành động. Đồng thời góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lê Phượng