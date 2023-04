Tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, TP Sầm Sơn đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân; nhiều mô hình đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Khối Dân vận phường Bắc Sơn ra mắt mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ngày 28-4-2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 239-KH/TU về xây dựng mô hình, điển hình đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với mục tiêu giai đoạn 2020-2025 xây dựng thành công ít nhất 128 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Ban Dân vận Thành ủy đã ký kết chương trình phối hợp với UBND thành phố và các ngành, các cấp ủy đảng; hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, tạo hiệu ứng lan tỏa, dân chủ, đồng thuận, thống nhất trong các đơn vị, khu dân cư.

Sau gần 3 năm triển khai (2020-2023), các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã xây dựng mới gần 100 mô hình trên các lĩnh vực của đời sống (riêng năm 2022 đã ra mắt được 41/47 mô hình đã đăng ký). Các mô hình đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia. Trong đó, nhiều mô hình tạo hiệu ứng lan tỏa, dân chủ, đồng thuận, thống nhất trong các đơn vị, khu dân cư. Ví dụ như phường Quảng Tiến với mô hình “Tổ liên kết trong chế biến thủy hải sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”. Theo đó, phường đã thành lập 3 tổ liên kết tại 6 khu phố với 80 hộ chế biến hải sản tham gia, các hộ giúp đỡ, hỗ trợ nhau về kỹ thuật chế biến hải sản, đảm bảo vệ sinh an toàn, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng... Hay như phường Bắc Sơn xây dựng mô hình “Đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp”, vận động Nhân dân đóng góp tiền mua 520 thùng rác trị giá trên 93 triệu đồng, đặt tại 3 tuyến đường Ngô Quyền, Bà Triệu, Nguyễn Du, đồng thời hướng dẫn bà con bỏ rác vào thùng, đảm bảo vệ sinh đường phố; phường Quảng Vinh chỉ đạo Hội Nông dân phường phối hợp kêu gọi tổ chức “Ngôi nhà trí tuệ Việt Nam” tại Hà Nội, triển khai mô hình “Dân vận khéo” xây dựng tủ sách “Ngôi nhà trí tuệ” tại Nhà Văn hóa khu phố Đông Đức. Hiện mô hình được Hội Nông dân thành phố tiếp cận và nhân rộng trên địa bàn phường Quảng Tiến, Trường Sơn với 2 tủ sách gồm hàng trăm đầu sách, trị giá gần 200 triệu đồng, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân ở các khu dân cư. Đối với Hội Nông dân thành phố thì triển khai mô hình “Sản xuất và kinh doanh nghề mộc dân dụng” với số vốn 1,7 tỷ đồng; mô hình “Tổ tiết kiệm hỗ trợ hội viên khó khăn" với số tiền tiết kiệm hơn 40 triệu đồng, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, tạo việc làm tại địa phương...

Đặc biệt, thực hiện chương trình cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong những năm qua hệ thống MTTQ từ thành phố đến xã, phường chủ trì phối hợp với các đơn vị tập trung triển khai thực hiện việc tuyên truyền, vận động, quyên góp, ủng hộ xây mới được trên 100 căn nhà Đại đoàn kết (xây mới 65, sửa chữa 36 căn) với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng (trong đó kinh phí hỗ trợ của MTTQ tỉnh là 670 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố là 740 triệu đồng, số còn lại là do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên từ thành phố đến xã, phường vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, dòng họ hỗ trợ). Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn có được những ngôi nhà khang trang, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững...; Liên đoàn Lao động thành phố vận động các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng 13 “Thư viện xanh” tại 9 trường tiểu học trị giá trên 1,5 tỷ đồng; 1 công trình sân khấu ngoài trời tại Trường Mầm non xã Quảng Minh và 1 sân chơi cho trẻ em tại Trường Mầm non phường Quảng Châu trị giá hàng trăm triệu đồng; Đoàn Thanh niên thành phố vận động đoàn viên, hội viên ủng hộ tiền xây dựng “Điểm vui chơi cho trẻ em” tại 6/11 phường, xã, trị giá 250 triệu đồng; mô hình “Nhật ký hành trình thời COVID-19”, “Blouse trắng" góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, huy động hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia...

Có thể nói, mỗi địa phương, đơn vị, đoàn thể có một cách làm khác nhau nhưng tựu chung mỗi mô hình, mỗi công trình dân vận khéo đều huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng thiết thực của người dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác “Dân vận khéo”, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân TP Sầm Sơn tiếp tục xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó, mỗi tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xã, phường xây dựng các mô hình hiệu quả, thiết thực, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo“, nhất là những mô hình mang lại hiệu quả cao. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ cơ sở trong việc lựa chọn xây dụng những mô hình phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào, các cấp, các ngành, các đoàn thể tiến hành điều chỉnh, bổ sung nội dung thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Có thể khẳng định, các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Sầm Sơn đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng, từ đó khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề để các địa phương, đơn vị vận dụng vào tiến trình xây dựng TP Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch biển hấp dẫn, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Bài và ảnh: Trần Hằng