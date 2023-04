Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại phường Trường Sơn

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Trường Sơn quan tâm thực hiện. Qua phong trào, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Mô hình “Đảm bảo mỹ quan đô thị đường hoa Lê Lợi".

Thực hiện Kế hoạch số 239-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng mô hình, điển hình đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn phường Trường Sơn đã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, toàn phường đã xây dựng được hàng chục mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó có 7 mô hình dân vận được các cấp ủy đảng đánh giá và ghi nhận. Cụ thể, khối dân vận trên địa bàn phường đã vận động các doanh nghiệp và người dân sinh sống dọc tuyến đường Lê Lợi đóng góp kinh phí xây dựng mô hình “Đảm bảo mỹ quan đô thị đường hoa Lê Lợi" với 310 chậu hoa giấy đặt trên 2km đường với tổng trị giá 310 triệu đồng (thực hiện tại các tuyến đường từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Lý Tự Trọng, cầu Bình Hòa). Cùng với đó, các hộ dân tham gia mô hình có trách nhiệm chấp hành tốt mỹ quan đô thị đường phố, không lấn chiếm hành lang vỉa hè, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, còn có các mô hình: “Tổ tiết kiệm hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn”; “Vận động Nhân dân xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm”; “Đường điện thắp sáng khu dân cư”; “Ngôi nhà trí tuệ”; “Cụm dân cư kiểu mẫu”... Đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã xây dựng và phát huy tính hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng Đảng; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, như: xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại và những vấn đề bức xúc, phức tạp trong Nhân dân... MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Bí thư Đảng ủy phường Trường Sơn Cao Thị Ngọc Quỳnh khẳng định: Để triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” thành công thì dứt khoát chính quyền phải cùng vào cuộc. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để chính quyền tham gia và tự giác tham gia thực hiện thì mô hình sẽ đạt kết quả tốt... Nhưng để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng thì cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy phải là người hiểu rõ về phong tục, tập quán, tính cách, tiềm lực kinh tế nơi dự kiến xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Cần xác định rõ ở đâu, cụm dân cư nào thì cần làm mô hình gì phù hợp. Tuyệt đối không bắt chước trong việc xây dựng mô hình. Ngoài lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng vẫn phải kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên. Nếu cần thiết, phải cầm tay, chỉ việc, làm mẫu để các đơn vị, tổ chức, cá nhân thấy để học và cuối cùng là cần kịp thời đánh giá, sơ kết, tổng kết công việc, mô hình để khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Bài và ảnh: Trường Giang