Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Nhân dân

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực công tác, góp phần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh hướng dẫn công dân làm các thủ tục.

Được biết, trong những năm qua, để đẩy mạnh cải cách TTHC, phục vụ Nhân dân, Phòng Quản lý XNC đã thường xuyên rà soát, nghiên cứu các văn bản, quy định của Nhà nước, Bộ Công an về công tác XNC và các văn bản của Công an tỉnh về CCHC để đơn giản hóa các TTHC, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết và cấp các loại giấy tờ liên quan đến XNC. Trong đó, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC về lĩnh vực XNC theo cơ chế một cửa với tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện, giảm phiền hà, sách nhiễu cho Nhân dân; niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC từ quy trình, thủ tục hồ sơ, lệ phí, thời gian giải quyết trên lĩnh vực quản lý XNC tại phòng tiếp dân, trên Cổng thông tin điện tử conganthanhhoa.gov.vn, qua đường dây nóng của Công an tỉnh và có số điện thoại của lãnh đạo để người dân có thể phản ánh trực tiếp khi có vấn đề phát sinh. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 1-6-2022 lực lượng quản lý XNC trên cả nước bắt đầu tiếp nhận, cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Theo đó, Phòng Quản lý XNC đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng để Nhân dân, các cơ quan, tổ chức biết những tiện ích, thuận lợi và cách thức nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trên cổng dịch vụ công. Trong đó, đã ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn công an cấp huyện, công an cấp xã thực hiện; cùng với đó tuyên truyền, hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, báo, đài phát thanh truyền hình, qua màn hình chiếu, biểu mẫu tại bộ phận một cửa... Đồng thời đơn vị chủ động phân luồng, hướng dẫn trực tiếp cho Nhân dân; phối hợp với nhà mạng (Vinaphone và Viettel) giúp công dân chuyển đổi sim điện thoại thành chính chủ ngay tại bộ phận một cửa, công dân không phải đến các trụ sở của nhà mạng... nhằm phục vụ tối đa công tác cấp hộ chiếu trên cổng dịch vụ công. Từ ngày 1-6-2022 đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu là 50.935 trường hợp.

Thượng tá Hoàng Chí Đăng, Trưởng Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh cho biết: Chủ trương của Bộ Công an về tăng cường công tác cấp hộ chiếu trực tuyến trên cổng dịch vụ công là hết sức thiết thực, giúp cho công dân không phải đến cơ quan quản lý XNC, giảm thiểu tối đa các TTHC, tiết kiệm công sức, thời gian, chi phí đi lại cho Nhân dân; mọi công dân đều tự làm được thủ tục nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến (trừ trẻ em), có thể làm ở bất cứ địa điểm nào với thiết bị kết nối internet và biết được tình trạng hồ sơ, thời gian nhận kết quả cấp hộ chiếu qua tin nhắn SMS hoặc qua mạng. Do vậy cần phải được đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân tiếp cận và thực hiện.

Song song với các mặt công tác đó, Phòng Quản lý XNC còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân gắn với chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”. Với khẩu hiệu hành động “cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý XNC chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị thực hiện tư thế tác phong đúng mực khi giao tiếp với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Ngoài ra, mỗi đội công tác còn xây dựng và thực hiện phương châm hành động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ công tác của mỗi đội, như: “Kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu kỹ càng, giải thích rõ ràng, hướng dẫn chu đáo” và “Hết việc chứ không hết giờ” trong quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu, thông hành cho công dân Việt Nam; “Nắm vững pháp luật, hướng dẫn kịp thời, xử lý nghiêm minh” khi làm việc với người nước ngoài nhằm đảm bảo các yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại... Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số hồ sơ tiếp đề nghị cấp hộ chiếu gần 22.000 trường hợp. Trong đó tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông qua trực tuyến trên cổng dịch vụ công là 15.916 trường hợp đảm bảo chặt chẽ, nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

Thời gian tới, Phòng Quản lý XNC tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, nâng cao ý thức, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân. Bố trí đội ngũ cán bộ làm việc phải có đủ phẩm chất, năng lực công tác, nhiệt tình trong công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát những tồn tại, bất cập trong các văn bản pháp lý liên quan công tác quản lý XNC không còn phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn để đề xuất sửa đổi nhằm giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan công tác quản lý XNC. Tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng để Nhân dân, các cơ quan, tổ chức biết những tiện ích, thuận lợi và cách thức nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trên cổng dịch vụ công...

Bài và ảnh: Quốc Hương