Những “bông hoa” trong vườn Bác

Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lời dạy của Người “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực thi đua tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua ái quốc trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng từ trong các phong trào thi đua đó đã xuất hiện những “bông hoa” tỏa ngát hương trong “rừng hoa ái quốc”.

Thượng tá Đỗ Ngọc Dương: Quyết liệt, triệt để trong đấu tranh, trấn áp tội phạm

Chẳng phải ngày cuối năm nhưng Thượng tá Đỗ Ngọc Dương,Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Công an Thanh Hóa) vẫn bộn bề với công việc. Sau vài lần lỡ hẹn, anh dành chừng một giờ đồng hồ ngày cuối tuần tại cơ quan để chia sẻ với chúng tôi về chuyện nghề của mình. Ngày cuối tuần của Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, thời gian ở cơ quan luôn nhiều hơn ở nhà.

Mở đầu câu chuyện, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương phấn khởi chia sẻ niềm vinh dự khi được đại diện cho lực lượng công an Thanh Hóa tham dự hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ngày 11-6 tới. Anh Dương cho biết: “Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và làm theo 6 điều dạy Công an Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, không ngại hiểm nguy, đem hết tâm huyết, trách nhiệm, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 75 năm đã qua đi, những lời chỉ dạy thiết thực, giản dị, sâu sắc của Bác đã trở thành ngọn đuốc soi đường để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nói chung, cá nhân tôi nói riêng thực hiện lẽ sống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Với Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, công tác tham mưu có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cho lãnh đạo Công an tỉnh nắm được tình hình, diễn biến tội phạm để đưa ra những quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo điều tra, xử lý các loại tội phạm. Là người tinh thông nghiệp vụ, anh luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo cấp trên nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nổi bật như, anh đã tham mưu cho Cục A09 (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra chỉ đạo có hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm xâm phạm, liên quan đến an ninh quốc gia và các vụ án, vụ việc được Bộ trưởng Bộ Công an phân công. Tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành văn bản đề xuất đưa 12 vụ án do đơn vị thụ lý vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, thông qua trực tiếp điều tra các vụ án, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương đã phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh có văn bản gửi đến các ngành chủ quản, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội để kiến nghị áp dụng các biện pháp khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm…

Theo Thượng tá Đỗ Ngọc Dương: “Tố chất quan trọng nhất của người cán bộ an ninh điều tra là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường tư tưởng mới vượt qua được những cám dỗ từ nhiều phía và không lùi bước trước khó khăn, trở ngại để công tác điều tra được trọn vẹn và khách quan. Nếu không có cái đầu lạnh và hai bàn tay thật sự trong sạch thì rất dễ sa ngã khi điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, bởi các đối tượng phạm tội này thường vận dụng rất nhiều mối quan hệ để chạy án, giảm án”. Với quan điểm đó, anh đã góp công rất lớn vào kết quả điều tra, xử lý các vụ án, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, “Thượng tôn pháp luật”. Trong 3 năm (2020 – 2022), Thượng tá Đỗ Ngọc Dương đã trực tiếp chỉ đạo thụ lý điều tra, khám phá 166 vụ án/302 bị can. Trong đó, có nhiều vụ án phức tạp, nhạy cảm, thuộc diện lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm. Điển hình là 2 vụ án xâm phạm an ninh quốc gia liên quan đến các đối tượng cốt cán trong các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Hội anh em dân chủ” được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Hay vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền cấp huyện, thị xã (thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” với số lượng tang vật thu được lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc (3,5 tỷ đồng)… Mỗi vụ án là một cuộc “đấu trí” với những đối tượng phạm tội khác nhau, trong đó có những đối tượng với phương thức, thủ đoạn phạm tội rất mới và rất tinh vi. Nhớ lại quá trình phá án ma túy, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương ấn tượng nhất là lần triệt phá tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tồn tại hơn 20 năm tại huyện Hà Trung. 12 ngày đêm liên tục, anh cùng đồng đội quên ăn, quên ngủ, quên cả gia đình, vợ con và trắng đêm dõi theo bước “chân đen” kẻ phạm tội. “Có lúc đang ngồi làm việc, tôi gục xuống bàn ngủ luôn vì quá mệt. Vất vả thì không kể hết, nhưng khi triệt xóa thành công tụ điểm ma túy này đã tiếp thêm động lực cho bản thân vì đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân”, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương chia sẻ.

Nhiều thời điểm, án chồng lên án, trong khi đó, quân số “mỏng”, đòi hỏi phải khẩn trương điều tra khám phá nhanh, nhưng những người làm công tác điều tra không cho phép “chậm chân” hoặc nản chí, bất kể nửa đêm hay rạng sáng, mưa hay bão. Dưới dự chỉ đạo và trực tiếp phá án của Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều đạt trên 93%; án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đạt 100%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an và Công an tỉnh giao; tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt 95%. Ngoài ra, anh còn chỉ đạo thực hiện hơn 600 ủy thác điều tra và yêu cầu phối hợp, trong đó có những ủy thác điều tra liên quan đến hơn 500 đối tượng cần xác minh, ghi lời khai trên địa bàn tỉnh; 100% ủy thác điều tra đều được hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. “Yêu cầu cao nhất của người cán bộ điều tra trong từng vụ án là tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng oan, sai hay bỏ lọt tội phạm. Chúng tôi đã làm được điều quan trọng này trong suốt nhiều năm qua”, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương cho biết.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương đã chỉ đạo đơn vị tập trung làm tốt công tác điều tra mở rộng án. Qua điều tra mở rộng đã khởi tố thêm nhiều đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cộm cán thuộc các băng, ổ nhóm, đặc biệt có cả đối tượng là cán bộ công an; phát hiện, thu giữ thêm nhiều tang vật phạm pháp, giúp xử lý triệt để các vụ án. Mặc dù đơn vị không có chức năng trinh sát, nhưng với quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý triệt để tội phạm, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương đã chỉ đạo đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình để phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm thuộc thẩm quyền. Từ tháng 6-2020 đến nay, đơn vị đã trực tiếp phát hiện và xử lý gần 20 vụ án. Điển hình là phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ, vũ khí quân dụng liên tỉnh với số lượng vật chứng thu giữ đặc biệt lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến an ninh quốc gia; vận động, truy bắt nhiều đối tượng truy nã đang lẩn trốn trong và ngoài nước ra đầu thú, xác định 4 đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở nước ngoài để đề nghị truy nã quốc tế.

Cống hiến hết mình để giữ vững an ninh trật tự, vì sự bình yên của Nhân dân, Thượng tá Đỗ Ngọc Dương nhiều năm liên tục được nhận Bằng khencủa Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh; được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân giai đoạn 2019 – 2021. Những thành tích xuất sắc của cá nhân Thượng tá Đỗ Ngọc Dương đã làm dày thêm những thành tích, những chiến công của cả đơn vị. 4 năm liên tục(2019 – 2022), Phòng An ninh điều tra đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở.

Chánh trương Giáo xứ Yên Khánh Nguyễn Hồng Phước: Nhân từ, bác ái, đầy trách nhiệm

Với truyền thống “Yêu nước, kính chúa” và sống “Tốt đời đẹp đạo”, bằng uy tín, trách nhiệm, tình cảm của mình, Chánh trương Giáo xứ Yên Khánh (xã Định Tân, Yên Định) Nguyễn Hồng Phước đã góp công rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thay đổi nhận thức, từ bỏ cuộc sống bấp bênh, chênh chao để lên bờ “An cư lạc nghiệp”.

Yên Định là huyện đi đầu của tỉnh trong việc tạo cơ chế cấp đất ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ công giáo sinh sống trên sông. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, huyện gặp không ít khó khăn bởi câu chuyện ở đây không chỉ là “tiền”, là “đất”, mà còn là cuộc sống, thói quen, tập tục của dân vạn chài từ bao đời nay rất khó phá vỡ.

Trong quá trình rà soát, Chánh trương Nguyễn Hồng Phước cùng các chức sắc, chức việc trong Giáo xứ Yên Khánh đã tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống của các hộ đã được cấp đất nhưng chưa làm nhà để tìm cách hỗ trợ. Ngoài nguồn hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ tỉnh, ông đã vận động kinh phí từ Caritas Giáo phận Thanh Hóa, đồng thời kêu gọi cộng đồng giáo dân ủng hộ thêm vật liệu, ngày công lao động để xây dựng từng ngôi nhà. Nhằm tạo sinh kế ổn định và để bà con không bỏ nhà trở lại thuyền, ông đã tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu việc làm của từng gia đình và đề nghị các cấp chính quyền quan tâm, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp. Trong 3 năm, Chánh trương Nguyễn Hồng Phước cùng Giáo xứ Yên Khánh đã phối hợp với chính quyền các xã Định Hải, Định Tiến và Định Công đề xuất UBND huyện Yên Định hoàn thành việc cấp đất ở cho bà con vạn chài. Đã có 179 hộ giáo dân sinh sống trên sông thuộc Giáo xứ Yên Khánh hoàn thành xây dựng nhà ở với tổng trị giá gần 44 tỷ đồng, trong đó có hơn 5,8 tỷ từ nguồn hỗ trợ của Caritas Giáo phận Thanh Hóa và Giáo xứ Yên Khánh. Không dừng lại ở việc kêu gọi, là chủ doanh nghiệp tư nhân An Hưng Thịnh, Chánh trương Nguyễn Hồng Phước còn bỏ tiền của mình để trợ giúp thêm cho các gia đình hoàn thiện nhà ở, hỗ trợ vật liệu xây nhà và trực tiếp đứng ra làm nhà cho các gia đình giáo dân.

Trở lại Giáo xứ Yên Khánh thăm cuộc sống mới khu tái định cư, niềm vui, niềm phấn khởi xen lẫn sự biết ơn hiện hữu trên gương mặt của đông đảo đồng bào giáo dân đối với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, đặc biệt là tấm lòng nhân từ, bác ái, đầy trách nhiệm của Chánh trương Nguyễn Hồng Phước. Nơi cuộc sống mới không còn cảnh người già và trẻ nhỏ bị đuối nước hay lênh đênh nay đây mai đó với nhiều rủi ro. Đa số người dân trong độ tuổi lao động đã có việc làm tại các công ty giày da, may mặc; trẻ em trong độ tuổi được cắp sách đến trường; chỉ còn một số ít giáo dân hết tuổi lao động vẫn làm nghề chài lưới, nhưng chỉ là sáng đi, chiều về, không ở lại dưới sông. Những đóng góp tích cực của Chánh trương Nguyễn Hồng Phước đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, vì mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, quân nhân trong quân đội, sau đó chuyển sang công tác ở ngành lâm nghiệp cho đến khi nghỉ chế độ BHXH, rồi trở thành Chánh trương của Giáo xứ Yên Khánh, ông Nguyễn Hồng Phước luôn xác định phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia phát triển kinh tế để làm gương cho mọi người noi theo và ông đã trở thành chủdoanh nghiệp tư nhân An Hưng Thịnh. Không chỉ làm giàu cho gia đình, Chánh trương Nguyễn Hồng Phước cùng với Ban Trị sự giáo họ thường xuyên tuyên truyền, động viên đồng bào giáo dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia phát triển kinh tế theonghị quyết của Đảng ủy xã Định Tân và huyện Yên Định; giới thiệu các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi cho người dân học tập. Nhờ tập, đời sống đồng bào giáo dân ngày càng được nâng lên, trong xã không còn hộ nghèo.

Chánh trương Nguyễn Hồng Phước chia sẻ: “Kinh tế phát triển kéo theo các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời - đẹp đạo”, phong trào khuyến học khuyến tài, thể dục thể thao cũng được thực hiện rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào nhân đạo, từ thiện khác được Nhân dân tích cực tham gia, tạo ra mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa bà con lương - giáo ở các khu dân cư”.

Từ những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của Chánh trương Nguyễn Hồng Phước, đồng bào công giáo trong Giáo xứ Yên Khánh phấn khởi, yên tâm sống “Tốt đời”, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc và góp phần làm “Đẹp đạo” theo đúng tinh thần “Yêu thương” của người Kitô giáo.

Ông Phan Xuân Thịnh: Tiên phong hiến đất làm đẹp đường quê

“Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bản thân tôi không được học nhiều, nhưng tôi hiểu rằng góp sức làm cho làng quê mình đẹp lên là trách nhiệm của mỗi công dân” – đó là chia sẻ của ông Phan Xuân Thịnh, thôn 5, xã Đông Minh (Đông Sơn) khi trò chuyện với chúng tôi về việc hiến đất mở đườngxây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhà ông Thịnh nằm ở cuối ngõ Nghè. Trước đây, đường vào nhà ông một bên là con ngõ cụt, một bên giáp bờ sông chưa có đường đi, chỉ có những lối mòn chật hẹp, cây cối um tùm, xe cộ qua lại rất khó khăn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Minh có chủ trương mở 2 con đường mới dọc 2 bên bờ sông và nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư, tạo sự kết nối liên hoàn trong việc đi lại. Để làm được điều này, không có cách nào khác là phải có được phần lớn đất của các hộ dân, đặc biệt là gia đình ông Phân Xuân Thịnh. Nằm ở vị trí của cả 3 tuyến đường, gia đình ông Thịnh sẽ phải hiến rất nhiều đất nên ban đầu ông còn chút băn khoăn, do dự. Nhưng sau khi tiếp thu kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã và được cán bộ địa phương tuyên truyền, giải thích, ông Thịnh cùng gia đình lại tình nguyện hiến đất mà không đòi hỏi quyền lợi gì.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thịnh cho biết: “Vẫn biết “tấc đất là tấc vàng”, nhưng nếu gia đình tôi không hy sinh một phần lợi ích của mình thì tuyến đường ngõ Nghè sẽ mãi là ngõ cụt, bà con trong thôn và ngay cả gia đình tôi đi lại rất nhiều bất tiện. Ở đâu có đường, ở đó sẽ phát triển. Nếu không có đường đẹp, nơi này mãi là nơi chẳng nhiều người muốn đến. Đó là lý do khiến tôi tiên phong, đi đầu trong thực hiện”. Nói là làm, không lâu sau đó, người dân xung quanh thấy ông phá tường, hiến đất. Điều đáng nói là không chỉ 1 mà ông Thịnh còn quyết định hiến đất tới 3 cung đường. Thửa đất nhà ông Thịnh cả 3 phía đều giáp với 3 tuyến đường. Phía trước nhà, ông Thịnh hiến 4m chiều rộng và gần 30m chiều dài để thông con ngõ cụt ra đường bờ sông. Phía bờ sông, ông hiến 3,5m chiều rộng và 35m chiều dài để xã mở rộng tuyến đường lên 6,5m. Phía sau nhà, dù không liên quan đến việc đi lại hay làm đẹp cảnh quan của gia đình, nhưng ông vẫn sẵn sàng hiến 1m chiều rộng và gần 20m chiều dài để mở rộng đường đi cho bà con hàng xóm. Tổng diện tích gia đình ông Thịnh hiến gần 250m2, trị giá trên 2 tỷ đồng, là gia đình hiến đất nhiều nhất, giá trị cao nhất trong toàn xã Đông Minh. Thấy ông Thịnh làm thế, người này nhìn người kia rồi cùng nhau hiến đất, cắt cây, giao mặt bằng cho chính quyền.Đường làm xong, xung quanh nhà ông Thịnh ngõ thông, đường thoáng, ô tô vào tận sân nhà, người người phấn khởi, nhà nhà mừng vui. Quan trọng hơn, kinh tế cũng nhờ vậy mà phát triển, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng đi lên.

Đánh giá rất cao việc làm ý nghĩa, thiết thực của gia đình ông Phan Xuân Thịnh, đồng chí Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đông Minh chia sẻ: “Đáng phấn khởi là, từ tấm gương sáng của ông Thịnh, người này truyền người kia tự nguyện hiến đất, thậm chí tự vận động nhau để làm. Nhờ đó, chỉ trong năm 2021, Đông Minh đã hoàn thành “nhiệm vụ kép”, vừa xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, vừa được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo ra không gian nông thôn mới đầy sức sống và đáng sống”. Nếu ai đó trở lại xã Đông Minh sau nhiều năm xa cách, hẳn sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi thay vượt bậc của vùng đất thuần nông vốn nhiều khó khăn này. Bên cạnh những ngôi nhà mới hiện đại, là những tuyến đường thoáng đãng, rộng rãi, sạch đẹp được hình thành từ sự đồng thuận của Nhân dân.

Cùng với việc hiến đất làm đường, ông Phan Xuân Thịnh và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của thôn, của xã; có nhiều thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, được các cấp khen thưởng. Năm 2021, ông được Chủ tịch UBND xã Đông Minh tặng giấy khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn tặng giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022, ông được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Công dân, gia đình, tập thể kiểu mẫu” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Đặc biệt, năm 2023, ông vinh dự khi là 1 trong 6 gương mặt ưu tú của xứ Thanh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. “Đây là niềm vinh dự lớn của bản thân và cũng là niềm tự hào của cả gia đình”, ông Thịnh phấn khởi cho biết.

