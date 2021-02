Hội Cựu chiến binh huyện Đông Sơn: Điểm sáng trong thực hiện các phong trào thi đua

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, ngoài phát động nhiều phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn đã đăng ký những mô hình, phần việc cụ thể, mang lại hiệu quả rõ nét.

Mô hình “Tường rào mẫu” do Hội Cựu chiến binh xã Đông Văn vận động Nhân dân thực hiện.

Đông Văn là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Trong thành tích chung đáng phấn khởi ấy có sự đóng góp không nhỏ của hơn 400 cán bộ, hội viên CCB trong xã. Qua trao đổi chúng tôi thấy rằng, cái khó nhất ở Đông Văn là xã đã hoàn thành xã NTM nâng cao, người dân đã hiến đất làm đường và đầu tư kinh phí để xây dựng lại cổng, tường rào nay lại tiếp tục phải phá dỡ để hiến đất xây dựng NTM kiểu mẫu nên nhiều người không đồng tình. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Hội CCB xã Đông Văn được giao nhiệm vụ nòng cốt là tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để xây dựng tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” có “tường rào mẫu”. Ông Thiều Văn Bộ, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Văn chia sẻ: “Mọi nỗ lực tuyên truyền, vận động từ hội viên, gia đình hội viên đến Nhân dân được chúng tôi thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, CCB chúng tôi không quản ngày đêm, thứ bảy hay chủ nhật đến từng gia đình vận động, giải thích. Với vai trò là đảng ủy viên, tổ trưởng tổ công tác của xã, tôi thường xuyên xuống dự họp với các chi bộ, các khu dân cư để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Riêng đối với thôn Văn Đoài, thôn xa trung tâm xã, cá nhân tôi phải mất 60 ngày liên tục bám cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân đồng ý hiến đất mở rộng đường”. Ngoài tuyên truyền, vận động, đối với những gia đình đi làm ăn xa, sau khi đồng ý hiến đất, các chi hội CCB đã huy động hội viên đóng góp ngày công để phá dỡ và xây dựng “tường rào mẫu”. Những gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, hội viên CCB nhận đỡ đầu, giúp ngày công, vật liệu để thực hiện. Với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB, năm 2020 Nhân dân xã Đông Văn đã hiến 5.516m2 đất; mở rộng, nâng cấp 12,5 km đường giao thông nông thôn và xây dựng được 12,59 km “tường rào mẫu”.

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đông Sơn giai đoạn 2012-2020”, Hội CCB huyện Đông Sơn đã đăng ký thực hiện 2 mô hình “Tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi” và “Xây dựng tường rào mẫu điểm tại các xã, thôn xây dựng NTM kiểu mẫu”. Với vai trò đầu tàu, gương mẫu, mô hình “Tường rào mẫu” ở các địa phương được triển khai thực hiện đã tạo sự tin tưởng và sức lan tỏa mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua đó, năm 2020, Hội CCB huyện Đông Sơn đã vận động hội viên, Nhân dân hiến được 36.000m2 đất; mở rộng, nâng cấp, làm mới 51,23 km đường giao thông nông thôn và xây dựng được 68,77 km “Tường rào mẫu”. Nhiều tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” được hình thành và nhân rộng đã mang đến diện mạo mới, sức sống mới cho nhiều làng quê trong huyện.

Để góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giúp đỡ những người lầm lỗi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, Hội CCB huyện Đông Sơn đã đăng ký mô hình “Tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi”. Theo đó, cứ 3 hội viên CCB phối hợp cùng công an xã, thôn lập thành một tổ đứng ra làm nhiệm vụ cảm hóa, khơi dậy mặt tốt trong từng người lầm lỗi (gọi là “Mô hình 3/1”) và mỗi gia đình hội viên CCB chủ động đoàn kết với 2 gia đình hàng xóm liền kề thành một tổ đoàn kết cộng đồng (gọi là tổ 1+2) để thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ người lầm lỗi. Ban đầu, nhiều đối tượng sau khi cải tạo trở về địa phương vẫn chứng nào tật đó, thậm chí các thành viên trong tổ đến tuyên truyền, vận động còn bị chống đối. Nhưng bằng tình thương, trách nhiệm, các thành viên đã kiên trì, chủ động gặp gỡ để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người, từ đó khơi dậy những điều tốt đẹp, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, hội CCB cơ sở cũng mời những người lầm lỗi tham gia các hoạt động tại địa phương như giữ gìn an ninh trật tự, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa những người đã tiến bộ với người chưa tiến bộ để chia sẻ những việc làm có ích... Với những cách làm này, các cấp hội CCB trong huyện đã xóa bỏ được sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng đối với người lầm lỗi, giúp họ tự tin hơn trên con đường hoàn lương. Năm 2020, các cấp hội CCB Đông Sơn đã nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục 112 đối tượng, trong đó có 32 đối tượng hoàn lương hòa nhập cộng đồng, các đối tượng còn lại đều chấp hành tốt pháp luật và không tái phạm.

Ông Dương Đình Hội, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Sơn cho biết: “Ngoài đăng ký 2 mô hình điển hình tiên tiến “Tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi” và “Xây dựng tường rào mẫu điểm tại các xã, thôn xây dựng NTM kiểu mẫu”, các cấp hội CCB huyện Đông Sơn còn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; chủ động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với đoàn thanh niên, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2020, Hội CCB huyện Đông Sơn được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. Đây là niềm động viên, khích lệ để cán bộ, hội viên CCB trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự của huyện”.

Bài và ảnh: Minh Khôi