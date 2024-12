Xả súng ở Mỹ: Các CEO được bảo vệ, học sinh nhận được “lời cầu nguyện”

Hai vụ xả súng cách nhau chưa đầy hai tuần đã phơi bày sự khác biệt trong cách nước Mỹ phản ứng với bạo lực súng đạn, tùy thuộc vào đối tượng bị nhắm tới.

Ảnh: Newsweek.

Trong khi các giám đốc điều hành cấp cao của các công ty trị giá hàng tỷ đô la tăng cường an ninh và hủy các cuộc họp trực tiếp sau vụ ám sát CEO của UnitedHealth Brian Thompson hồi đầu tháng này tại New York, học sinh và giáo viên hầu như không nhận được gì ngoài những “lời cầu nguyện” thông thường sau vụ xả súng tại trường học mới nhất vào tuần này.

Hôm 16/12 (giờ Mỹ), một câu chuyện quen thuộc đã diễn ra ở Wisconsin, nơi một nữ sinh đã nổ súng tại Trường Cơ đốc Abundant Life, một trường học nhỏ ở Madison, giết chết một học sinh và một giáo viên. Khi cảnh sát có mặt, kẻ nổ súng đã tự sát.

“Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của thảm kịch tại Trường Cơ đốc Abundant Life”, Thượng nghị sĩ Wisconsin Ron Johnson, một đảng viên Cộng hòa, nói trên X. Đồng nghiệp Dân chủ của ông, Thượng nghị sĩ Wisconsin Tammy Baldwin, viết rằng “trái tim bà hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng”.

Tony Wied, người được bầu vào tháng trước trong cuộc bầu cử đặc biệt để lấp chỗ trống do Đại diện Mike Gallagher để lại, cũng cho biết ông “vô cùng đau buồn trước tin tức này” và “xin gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân và gia đình họ” đồng thời cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật.

Đây là phản ứng dễ nhận biết, mặc dù là phản ứng máy móc, đối với một sự kiện gần như đã trở thành bình thường ở Mỹ: học sinh và giáo viên bị bắn chết tại trường học - nơi được cho là an toàn nhất với họ.

Ngược lại hoàn toàn, vụ nổ súng vào Thompson ngày 4/12 đã gây chấn động cả nước Mỹ. Các công ty bảo hiểm y tế lớn nhất đã ngay lập tức xóa thông tin về các giám đốc điều hành cấp cao của họ khỏi trang web của công ty, tạm thời đóng cửa trụ sở chính và tăng cường an ninh có vũ trang cho các giám đốc điều hành cấp cao.

Dale Buckner, CEO của Global Guardian, đơn vị đã nhận được yêu cầu từ 47 công ty về việc tăng cường an ninh ngay sau vụ ám sát Thompson, nói với CNN, “Đây là thời điểm mang tính tiên phong và là sự thay đổi”.

Nhưng thời điểm mang tính tiên phong và sự thay đổi vẫn chưa đến với các trường học ở Mỹ.

Theo phân tích của tổ chức phòng chống bạo lực súng đạn Everytown for Gun Safety, bạo lực súng đạn tại các trường học Mỹ đã tăng 31% vào năm học trước, năm ghi nhận số vụ việc cao thứ hai kể từ khi Everytown bắt đầu theo dõi tình trạng bạo lực súng đạn tại các trường học cách đây một thập kỷ.

Với các nhà lập pháp dự kiến ​​sẽ nghỉ lễ vào ngày 20/12, không có khả năng bất kỳ cải cách nào về súng đạn sẽ được thông qua trước khi đảng Cộng hòa nắm quyền vào năm tới và cũng không rõ rằng nếu luật súng đạn nghiêm ngặt hơn liệu có thể ngăn chặn được các vụ xả súng như ở Thompson hoặc Abundant Life hay không. Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealth đã bị giết bởi thứ mà cảnh sát cho biết là khẩu súng in 3D không có số sê-ri. Trong khi khẩu súng được sử dụng ở Madison hôm 16/12 là một khẩu súng lục 9 mm được mua hợp pháp.

Đối với vấn đề nghiêm trọng như các vụ xả súng trong trường học, nếu không có ý chí chính trị ở Washington, các nhà quản lý trường học và nhà giáo dục sẽ phải tiếp tục làm hết sức mình với các nguồn lực mà họ có để bảo vệ bản thân và lớp học khỏi tiếng súng. Các nguồn lực đó bao gồm các cuộc tập bắn súng, mà nhiều người cho rằng gây hại nhiều hơn là có lợi, cho đến việc xây dựng các phòng học chống đạn và nhiều nhân viên vũ trang hơn trong khuôn viên trường học.

Natalie Fall, giám đốc điều hành của March For Our Lives, chia sẻ với truyền thông: “Cuối cùng, không ai có thể an toàn trước bạo lực súng đạn ở Mỹ”. Fall cho biết: “Mặc dù một số ít người trong chúng ta, những người có tiền và quyền, sẽ cố gắng mua sự an toàn nhưng thực tế là không ai trong chúng ta thực sự an toàn khi súng đạn được lưu hành tự do mà không có nhiều rào cản”.

"Tăng cường an ninh là một ảo tưởng. Nếu mật vụ không thể bảo vệ tổng thống khỏi bạo lực súng đạn, thì giáo viên hoặc lính có vũ trang sẽ không có cơ hội bảo vệ trẻ em và công dân trong một quốc gia mà số lượng súng nhiều hơn dân số."

"Những thảm kịch này không phải là điều không thể tránh khỏi, chúng là kết quả từ những lựa chọn của các nhà lập pháp ưu tiên lợi nhuận của ngành công nghiệp súng đạn hơn mạng sống của con em chúng ta. Không nhất thiết phải như vậy, con em chúng ta xứng đáng được tốt đẹp hơn, chúng xứng đáng được sống", Angela Ferrell-Zabala, giám đốc điều hành của Moms Demand Action cho biết.

TD (Newsweek)