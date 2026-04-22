Xã Sao Vàng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Sao Vàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Xã Sao Vàng là địa phương vùng lõi của trung tâm Khu công nghệ cao Lam Sơn – Sao vàng, một trong những trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Vì vậy, đồng chí yêu cầu xã Sao Vàng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu phát triển.

Sáng 22/4, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I/2026; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn xã Sao Vàng.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Sao Vàng, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng và một số dự án trên địa bàn xã Sao Vàng; Trung tâm phục vụ hành chính công.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định. Đến nay, bộ máy chính quyền xã cơ bản đã được kiện toàn, ổn định tổ chức, bước đầu vận hành thông suốt, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Trong quý I/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì, phát triển ổn định. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, thị trường cơ bản giữ vững, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn cơ bản theo kế hoạch. Hiện trên địa bàn xã đang triển khai 5 công trình với tổng mức đầu tư 75,37 tỷ đồng; triển khai thực hiện quy trình đối với 14 dự án trong các lĩnh vực giao thông, giáo dục, khu dân cư và công trình phòng chống thiên tai. Trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã đã chủ động phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý, tổ chức kiểm đếm, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án trọng điểm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội được tổ chức sôi nổi, an toàn, đúng quy định. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao, việc số hóa hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền xã cơ bản được kiện toàn, vận hành ổn định, thông suốt. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 3.035 hồ sơ, đã giải quyết 2.988 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 98,4%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 72%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được địa phương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức. Đảng ủy xã Sao Vàng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và xã Sao Vàng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh đã phân tích những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế của xã Sao Vàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2026. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng giải đáp những đề xuất, kiến nghị của xã Sao Vàng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài nguyên - môi trường...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Sao Vàng trong việc ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Nhấn mạnh, xã Sao Vàng là địa phương vùng lõi của trung tâm Khu công nghệ cao Lam Sơn – Sao vàng, một trong những trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Vì vậy, đồng chí yêu cầu xã Sao Vàng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, xã Sao Vàng cần chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, tạo không gian phát triển bền vững. Đồng thời, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ; xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Đồng chí yêu cầu xã Sao Vàng tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu phát triển. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế; rà soát, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường định hướng nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí cũng yêu cầu xã Sao Vàng rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng phương án kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhấn mạnh vai trò xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã Sao Vàng, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan tổng hợp, rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Lê Hợi