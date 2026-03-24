Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

Sáng 24/3, tại Di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền thờ Tô Hiến Thành, xã Hoằng Tiến long trọng tổ chức Lễ hội kỳ phúc Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn thu hút người dân và du khách thập phương tham dự.

Tiết mục trống hội mở màn cho chương trình lễ hội.

Theo tài liệu lịch sử, xã Hà Lộ xưa (nay là xã Hoằng Tiến) có 4 làng: Tiền Thôn, Tán Thôn, Hậu Thôn và Định Thôn đã cùng nhau góp công, chung sức xây dựng nên ngôi đền thờ Thần Hà Rò và thờ Nhân thần Hoàng Tá Thôn - hóa sinh từ Hoàng Minh - Thác tích Tô Hiến Thành, người có công lớn trong việc chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước dưới các Triều vua Lý thế kỷ thứ XII.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến dâng hương kính cáo tại Đền thờ Tô Hiến Thành.

Thánh vị và thần phả còn lưu giữ tại đền, được ghi Thánh hiệu là: “Đại Giang Quý Công, Mãnh Lang Hoàng Minh, Tự Tô Đại Liêu thác tích Hiến Thành, Thượng Thượng đẳng tôn thần, thánh tiền, tối linh từ, tả hữu tham tán, bộ hạ thần quan vị tiền”.

Các đại biểu tham dự lễ hội.

Ngôi đền được xây dựng ở khu Cồn Thần và sau đó được di chuyển, phục dựng về khu Cồn Cá Gáy, thuộc làng Hà Rò, xã Hà Lộ, nay là thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến.

Đây là ngôi đền cổ, linh thiêng, sở hữu vẻ đẹp kiến trúc cổ kính, uy nghiêm, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân xã Hoằng Tiến nói chung và là nơi hướng tới, chốn mong về của du khách thập phương.

Đền thờ đã được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia vào năm 1997.

Ngày nay, ngôi đền đã, đang được trùng tu, tôn tạo, trở thành điểm đến văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu tham quan, tín ngưỡng của du khách khi đến với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến phát biểu khai mạc lễ hội.

Lễ hội kỳ phúc xã Hoằng Tiến năm 2026 diễn ra trong 3 ngày với nhiều nghi thức tâm linh, tái hiện rõ nét văn hóa truyền thống của cư dân vùng ven biển như: Lễ rước kiệu, dâng hương, tế lễ...

Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thể thao quần chúng đặc sắc, như: Thi gói bánh chưng, bắt chạch trong chum, bịt mắt bắt vịt...

Nhân dân xã Hoằng Tiến thực hiện nghi thức rước kiệu tại lễ hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng, Lễ hội kỳ phúc Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Di tích lịch sử văn hóa – kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền thờ Tô Hiến Thành là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh và khắc ghi công đức của các bậc tiền nhân, đồng thời cũng là dịp để Nhân dân thỏa nguyện nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

