Vũ Văn Kiên: “SEA Games 33 là cơ hội hoàn thiện bộ sưu tập huy chương vàng quốc tế”

Ở tuổi 27 - độ tuổi không còn trẻ với một võ sĩ thi đấu đối kháng - Vũ Văn Kiên vẫn giữ vững vị thế là gương mặt hàng đầu của Pencak Silat Việt Nam ở hạng cân 60kg. SEA Games 33 tới đây được coi như dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Kiên, và cũng là sân khấu nơi anh hy vọng hoàn thiện “bộ sưu tập danh hiệu” của mình.

Đam mê võ thuật từ năm lên 8

Từ nhỏ Kiên đã mê võ, 8 tuổi thì bắt đầu tập karate phong trào. Khi thấy con trai có cơ hội đi theo con đường chuyên nghiệp, cha mẹ ủng hộ hoàn toàn đồng thời tạo mọi điều kiện để Kiên theo đuổi đam mê.

Vũ Văn Kiên đến với con đường thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, khi mới học lớp 9. Một người anh cùng quê giới thiệu Kiên gặp thầy Long – huấn luyện viên ở lứa năng khiếu. Chỉ sau vài buổi tập thử, Kiên được nhận vào đội tuyển và bắt đầu quá trình rèn luyện bài bản từ đó.

Nhưng hành trình của một cậu trai xa nhà từ bé không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những buổi tối đầu tiên sau giờ tập, Kiên nhiều lần nhớ nhà đến rơi nước mắt. Dần dần, cậu học trò nhỏ quen với cuộc sống tập luyện khắc nghiệt và trưởng thành từng ngày.

Chỉ hơn hai tháng sau khi gia nhập đội năng khiếu, Kiên đã ghi danh ở giải trẻ toàn quốc 2013 tại Tuyên Quang và giành HCĐ.

Hai năm sau, anh giành HCV giải vô địch trẻ quốc gia đầu tiên, sau những ngày ép cân xuống 48 kg đầy vất vả.

Nghị lực sau thất bại và đỉnh cao thế giới

Nhắc đến sự nghiệp của mình, Kiên luôn dành sự biết ơn đặc biệt cho HLV Nguyễn Văn Hùng – người đã dìu dắt anh trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất.

Chuyển từ hạng 55 kg lên 60 kg trong giai đoạn 2017-2018, thành tích của Kiên có phần chững lại. Nhưng đến năm 2019, khi cơ thể ổn định và thích nghi với hạng cân mới, anh đã thi đấu bùng nổ và giành tấm HCV vô địch quốc gia đầu tiên ở hạng 60kg - bước ngoặt đưa Kiên vững vàng trong đội tuyển quốc gia.

Từ 2019 đến 2025 là giai đoạn thăng hoa nhất của Vũ Văn Kiên với hàng loạt danh hiệu quan trọng: HCV Vô địch thế giới 2022, HCV Vô địch châu Á 2022 & 2025, HCV Vô địch quốc gia từ 2019 đến 2023.

Tuy nhiên, anh cũng trải qua những thời điểm khó khăn - đặc biệt là SEA Games 31 trên sân nhà.

Áp lực kỳ vọng quá lớn khiến Kiên không đạt phong độ tốt, và đây cũng là giải đấu buồn nhất trong sự nghiệp của anh.

Những tưởng thất bại ấy sẽ khiến Kiên dừng lại, nhưng anh đã biến nỗi đau thành động lực.

Và phần thưởng xứng đáng đã đến: HCV Giải vô địch thế giới 2024 - tấm huy chương mà anh gọi là “đáng giá nhất đời mình”. Ở trận chung kết, Kiên đánh bại võ sĩ người Indonesia - đối thủ từng khiến anh thất bại ở hai lần chạm trán trước đó.

Sang đến năm 2025, anh tiếp tục lên ngôi vô địch châu Á, khẳng định vị trí số một của mình ở hạng cân 60kg. Với thành tích xuất sắc này, Vũ Văn Kiên vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Mảnh ghép cuối cùng: Tấm HCV SEA Games 33

Theo HLV Nguyễn Văn Hùng, Kiên là một trong những VĐV kỳ cựu nhất của đội tuyển hiện nay, sau Nguyễn Duy Tuyến.

Hạng cân 60kg nam luôn được coi là “tử thần” bởi sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, ngay cả nhà vô địch thế giới cũng có thể thất bại tại SEA Games. Tuy vậy, võ sĩ người Thanh Hóa vẫn đang là VĐV số một của Việt Nam ở hạng cân này.

Điểm mạnh của Kiên là sự chăm chỉ, kỹ thuật tốt và kinh nghiệm thi đấu dày dặn.

Yếu tố lớn nhất anh cần cải thiện chính là tâm lý - điều thường khiến phong độ của võ sỹ sinh năm 1998 không ổn định ở những giải đấu quan trọng.

SEA Games 33 ở Thái Lan rất có thể sẽ là giải đấu cuối trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Vũ Văn Kiên. Ở tuổi 27, với đầy đủ vinh quang giành được tại các đấu trường quốc tế, anh chỉ còn thiếu duy nhất tấm HCV SEA Games để hoàn thiện giấc mơ của mình.

“Đây có lẽ sẽ là giải đấu cuối cùng. Tôi muốn để lại dấu ấn, muốn mọi người nhớ đến mình. Mục tiêu chắc chắn là tấm HCV”, Kiên khẳng định.

Hoàng Sơn