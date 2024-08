VNtre.vn đồng hành cùng Be Proud Tune 2024: Sân chơi cho các bạn trẻ đam mê phát thanh

VNtre.vn (VN Trẻ) - Trang thông tin điện tử tổng hợp ứng dụng công nghệ AI thông minh chính thức trở thành nhà bảo trợ truyền thông của Be Proud Tune 2024 (Đại học Kinh tế Quốc Dân), tạo sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên chinh phục đam mê với thanh âm.

Be Proud Tune là cuộc thi Phát Thanh được tổ chức thường niên bởi Ban Phát Thanh & Tuyên Truyền - Đại học Kinh tế Quốc dân NEU. Để tiếp nối thành công của các mùa trước, Ban Tổ Chức tiếp tục mang tới một mùa Be Proud Tune 2024 với tên chủ đề “Crash - High Voltage, Dash Through It”.

Trang tin tức VNtre.vn vinh dự đồng hành cùng cuộc thi Be Proud Tune 2024.

Đại diện của cuộc thi cho biết, Be Proud Tune 2024 - CRASH sẽ là một sân chơi chuyên nghiệp cho các bạn trẻ GenZ, truyền tải thông điệp “hãy để cho những thanh âm của đam mê được cất tiếng”.

Cuộc thi không chỉ mang đến cho các bạn trẻ cơ hội thể hiện trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo mà còn được học hỏi kỹ năng chuyên môn từ những chuyên gia cố vấn, giám khảo, nhà bảo trợ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm. Không những thế, các thí sinh tham gia còn có cơ hội được kết nối với các MC nhà đài nổi tiếng, đồng thời phát triển kỹ năng và nâng cao giá trị của bản thân.

Trải qua 3 vòng thi bao gồm vòng đơn, vòng sơ khảo, vòng bán kết, Ban Tổ Chức đã chọn ra 8 thí sinh với số điểm cao nhất để chính thức bước vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 17/08.

Tại đêm chung kết, TOP 8 thí sinh đã tự tin tỏa sáng, cùng nhau trải qua những chặng thi đầy gay cấn, khẳng định được tài năng, đam mê và màu sắc riêng của bản thân trước những tình huống hóc búa do ban giám khảo đặt ra.

Đêm chung kết diễn ra bùng nổ với nhiều cung bậc cảm xúc để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán thính giả.

Với chất giọng truyền cảm, dễ nghe cùng khả năng ứng biến linh hoạt thí sinh Nguyễn Thảo Linh (SBD 126 - Hà Nội) đã chinh phục ban giám khảo và toàn thể cuộc thi, xuất sắc giành ngôi vị quán quân Be Proud Tune 2024. Ngoài ra, các thí sinh Nguyễn Hữu Anh Thái (SBD 123 - Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân) và Dương Yến Nhi (SBD 105) Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN) lần lượt đạt giải Á quân và Quý quân.

COO Dung Bùi - đại diện cho nhà bảo trợ truyền thông VNtre.vn, khách mời đặc biệt của cuộc thi chia sẻ: “VNtre.vn vô cùng vinh dự được đồng hành cùng Ban Phát Thanh & Tuyên Truyền - Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức cuộc thi phát thanh Be Proud Tune 2024. Mỗi phần thi trong đêm chung kết đều mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng tôi tin rằng, sự nhiệt huyết, tài năng và tinh thần sáng tạo mà các bạn sinh viên thể hiện trong ngày hôm nay chính là bệ phóng vững chắc giúp các bạn tiếp tục thắp sáng đam mê phát thanh, khẳng định bản thân và gặt hái thành công trong tương lai”.

COO Dung Bùi của VNtre.vn chia sẻ cảm xúc sau đêm chung kết Be Proud Tune 2024.

“Với sứ mệnh kết nối và lan tỏa thông tin tích cực đến cộng đồng, luôn trân trọng những hoạt động thúc đẩy sự phát triển của thế hệ trẻ, trong thời gian tới, VNtre.vn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa và giáo dục ý nghĩa khác” - COO Dung Bùi chia sẻ thêm.

Về trang thông tin điện tử tổng hợp VNtre.vn

VNtre.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp ứng dụng công nghệ AI thông minh, giúp cập nhật tin tức một cách nhanh chóng, chính xác và thông minh. Đây là một trong những sản phẩm ưu việt trực thuộc Công ty Công nghệ 3S GROUP.

VNtre.vn - Trang thông tin điện tử tổng hợp ứng dụng công nghệ AI thông minh.

Được tích hợp công nghệ 3S AI độc quyền do 3S GROUP làm chủ, trang tin tức VNtre.vn có khả năng gợi ý thông tin theo chủ đề, sự kiện mà người dùng quan tâm tìm kiếm. Những gì người dùng đang mong muốn sẽ hiển thị nhanh chóng, chính xác, thông minh giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nâng cao trải nghiệm. Đặc biệt, công nghệ 3S AI đọc tự động giúp người dùng có thể nghe tin tức trên VNtre.vn một cách thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Song song với đó, VNtre.vn còn có khả năng cập nhật tin tức liên tục 24/7 giúp người dùng kịp thời nắm bắt biến động của thị trường như về giá xe sedan, xe SUV, xe MPV, xe Hatchback, xe ô tô điện...

Toàn bộ thông tin cung cấp đều được kiểm duyệt chặt chẽ bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm, trong đó chịu trách nhiệm nội dung chính bởi bà COO Dung Bùi.

Chỉ cần có thiết bị kết nối internet, người dùng có thể dễ dàng truy cập VNtre.vn và cập nhật tin tức liên tục mỗi ngày. Giao diện trang web được thiết kế đơn giản, thông minh, tối ưu; bài viết được trình bày khoa học, rõ ràng giúp gia tăng tốc độ nắm bắt thông tin cho người dùng.

Thông tin liên hệ VNtre.vn: ●Văn phòng giao dịch: Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội ●Tel: +84-24 3333 3933 ●Hotline: 1900 86 61 ●Email: info@vntre.vn ●Website: VNtre.vn ●Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên nền tảng mạng số 21/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp vào 20 tháng 02 năm 2024

