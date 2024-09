Vĩnh Lộc tập trung giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện Kết luận số 251/KL-HĐND, ngày 2/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Kết luận số 251 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Vĩnh Lộc.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND các xã, thị trấn theo dõi, đôn đốc, nắm thông tin để kịp thời tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện. Cùng với đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã thống kê, rà soát đến từng thửa đất, tổng hợp, phân loại các trường hợp tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận lần đầu, từ đó xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, khó khăn, vướng mắc từng trường hợp cụ thể để kịp thời chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Đối với việc giải quyết những tồn đọng, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 147 để triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo UBND các xã rà soát, thống kê số liệu các trường hợp đang sử dụng đất, đã được cấp giấy chứng nhận, cần cấp đổi, cấp lại. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thông báo để công dân hoàn thiện hồ sơ nếu có nhu cầu cấp GCNQSDĐ. Cùng với đó, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển hồ sơ lòng vòng, nhiều lần, yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ khác ngoài quy định, kéo dài thời gian gây bức xúc cho người dân.

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được các cấp chính quyền và các ngành trong huyện quan tâm thực hiện, qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Ngoài ra, UBND huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi trách nhiệm của các phòng, ban UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, không phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận (nếu có).

Việc tiếp nhận đơn của công dân được thực hiện hàng ngày tại Ban tiếp công dân huyện, được vào sổ theo dõi và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện để xem xét, chỉ đạo. Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, Chủ tịch UBND huyện đã giao cho cơ quan thanh tra huyện tham mưu giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo. Đối với các đơn kiến nghị, phản ánh, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật. Tính từ tháng 6 năm 2022 đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận 64 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến cấp GCNQSDĐ. Kết quả huyện đã giải quyết 55 đơn đảm bảo thời gian theo quy định, 9 đơn đang trong thời gian giải quyết... Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện theo Kết luận số 251 của Thường trực HĐND tỉnh (từ ngày 2/6/2022 đến ngày 30/6/2024) tổng số hồ sơ tiếp nhận của huyện là 5.482 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 4.756 hồ sơ đạt tỷ lệ 86,76%. Trong đó trả đúng hạn 4.756 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); không có hồ sơ trả trước hạn và chậm hạn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, các thành viên đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi giám sát (ngày 18/9/2024) cho thấy việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc vẫn còn những khó khăn, vướng mắc; tồn tại, hạn chế đó là: Đất được UBND xã giao trái thẩm quyền nhưng mất phiếu thu tiền, hoặc phiếu thu tiền không đầy đủ chữ ký hoặc phiếu thu tiền ghi nội dung không chính xác,... nên không đủ cơ sở để chứng minh được việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó các chủ hộ lại không thực hiện nghĩa vụ tài chính để cấp GCNQSDĐ theo quy định với lý do đã nộp tiền cho UBND cấp xã. Một số trường hợp sử dụng đất vi phạm nhưng xã và hộ dân chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ theo quy định hoặc chưa có nhu cầu cấp GCNQSDĐ do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Việc xác định các thông tin về QSDĐ gặp khó khăn do thiếu thông tin chính xác, tài liệu không đầy đủ hoặc các vấn đề pháp lý phức tạp...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cấp GCNQSDĐ hoặc tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định. Cùng với đó, yêu cầu người sử dụng đất thực hiện kê khai, đăng ký các thửa đất đang quản lý, sử dụng, cung cấp các giấy tờ có liên quan (nếu có) để được xem xét cấp GCNQSDĐ. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn có liên quan, UBND cấp xã trong cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; đồng thời xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định...

Bài và ảnh: Quốc Hương