VinFast VF8 All New nâng cấp phụ kiện gì? Độ VF8 có mất bảo hành hãng không?

VinFast VF8 All New là mẫu SUV điện cỡ D sở hữu nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi ngay từ nguyên bản. Tuy nhiên, để tăng khả năng bảo vệ xe, cải thiện trải nghiệm sử dụng và giữ giá trị lâu dài, nhiều chủ xe vẫn lựa chọn nâng cấp thêm một số phụ kiện cần thiết.

Vậy VF8 All New nên nâng cấp gì trước? Theo anh Đức Minh,Giám đốc Minh Thành Auto, chủ xe nên ưu tiên phụ kiện phục vụ bảo vệ, tiện nghi và an toàn, thay vì lắp quá nhiều hạng mục.

Với xe điện, nên chọn giải pháp Plug & Play, không cắt dây zin, hạn chế can thiệp hệ thống điện và pin cao áp để giảm rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành hãng. Mục tiêu là nâng cấp đúng nhu cầu, đúng kỹ thuật và có thể hoàn nguyên khi cần.

Dưới đây là 3 hạng mục đáng cân nhắc nên làm sớm mà không mất bảo hành hãng:

1. Dán phim cách nhiệt VF8 All New nên chọn thương hiệu nào?

VF8 All New sở hữu diện tích kính tương đối lớn, giúp cabin thoáng nhưng cũng làm tăng lượng nhiệt truyền vào khoang xe khi trời nắng.

Phim cách nhiệt chất lượng tốt có thể hỗ trợ:

Giảm nhiệt lượng truyền qua kính.

Hạn chế tia UV.

Giảm cảm giác nóng rát.

Bảo vệ bề mặt nội thất.

Tăng sự riêng tư cho người ngồi trong xe.

Khi chọn phim, chủ xe không nên chỉ quan tâm đến thông số cản hồng ngoại mà cần chú ý thêm độ truyền sáng VLT, khả năng chống tia UV và tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ TSER.

Một số lựa chọn phổ biến tại Minh Thành Auto gồm:

3M Crystalline BLK: hướng đến phân khúc cao cấp, chú trọng độ trong và khả năng cách nhiệt “Tốt’. Phim cách nhiệt 3M được cấp Dấu chứng nhận (Seal of Recommendation) từ Tổ chức Ung thư Da Thế giới (The Skin Cancer Foundation)

3M Ceramic Hybrid NR: cân bằng giữa hiệu quả sử dụng và chi phí với mức giá hợp lý.

Về độ bền, phim cách nhiệt chất lượng tốt có thể sử dụng trên 10 năm. Một số dòng có chính sách bảo hành lên tới khoảng 10 năm, tùy sản phẩm và điều kiện sử dụng.

Xem thêm: Dán phim cách nhiệt VinFast VF8 All New tại Thanh Hóa – Chọn phim thế nào cho hiệu quả?

2. Có nên lắp tấm bảo vệ pin cho VF8 All New?

Đây là hạng mục cần đánh giá kỹ trước khi lắp, thay vì mặc định xe điện nào cũng phải trang bị.

Tấm ốp pin bảo vệ gầm có thể hỗ trợ giảm nguy cơ va đập trực tiếp vào khu vực bên dưới xe khi thường xuyên di chuyển trên đường xấu, đường nhiều đá hoặc địa hình phức tạp.

Tuy nhiên, sản phẩm phải đáp ứng các yếu tố:

Đúng vị trí bắt ốc.

Không ảnh hưởng kết cấu nguyên bản.

Có khoảng hở phù hợp.

Không cản trở thoát nước.

Không ảnh hưởng tới bảo dưỡng hoặc quản lý nhiệt.

Giá tham khảo

Ốp Bảo Vệ Pin KATA VF8 All New Hợp kim thép: khoảng 2.990.000 đồng.

Ốp Bảo Vệ Pin VF8 All New Nhôm – Magie: khoảng 8.990.000 đồng.

3. VF8 All New đã có camera 360, có cần lắp camera hành trình?

Camera 360 nguyên bản trên VF8 All New chủ yếu hỗ trợ người lái quan sát không gian xung quanh xe khi di chuyển, quay đầu hoặc đỗ xe. Trong khi đó, camera hành trình có nhiệm vụ chính là ghi và lưu lại diễn biến giao thông, từ đó cung cấp dữ liệu khi xảy ra va chạm hoặc tranh chấp.

Nếu muốn chất lượng hình ảnh cao, 70mai A810 Lite là lựa chọn đáng chú ý với camera trước 4K HDR, hỗ trợ ghi hình hai kênh, mức giá tham khảo khoảng 2.990.000 đồng.

Nhóm khách hàng thường xuyên đi đường dài và cần thêm dữ liệu cảnh báo giao thông có thể tham khảo VietMap S720, trang bị camera trước 4K, camera sau và hệ thống cảnh báo giao thông, giá tham khảo khoảng 3.490.000 đồng.

Một lựa chọn khác là 70mai A800SE SpeedEye, nổi bật với khả năng ghi hình 4K, GPS và hỗ trợ cảnh báo tốc độ, biển báo; mức giá tham khảo khoảng 3.990.000 đồng.

Theo kinh nghiệm từ Minh Thành Auto, khi chọn camera hành trình cho VF8 All New, chủ xe nên ưu tiên chất lượng hình ảnh thực tế, khả năng ghi hình ban đêm, độ ổn định của thiết bị và cách lấy nguồn an toàn, thay vì chỉ lựa chọn theo độ phân giải.

Quy trình nâng cấp VF8 All New tại Minh Thành Auto

Đối với xe điện, việc thi công cần ưu tiên khả năng tương thích và hạn chế can thiệp vào hệ thống nguyên bản.

Minh Thành Auto áp dụng:

Kiểm tra phiên bản và tình trạng xe trước khi thi công. Ưu tiên giải pháp Plug & Play, hạn chế cắt dây. Không can thiệp tùy tiện vào hệ thống điện cao áp. Kiểm tra lại hệ thống và các chi tiết tháo lắp trước khi bàn giao.

Theo anh Đức Minh: “Một chiếc VF8 nâng cấp tốt không phải là chiếc xe lắp nhiều phụ kiện nhất, mà là chiếc xe được trang bị đúng những thứ chủ xe thực sự cần.” Nếu vừa nhận VinFast VF8 All New, ba phụ kiện có giá trị sử dụng rõ ràng nhất là phim cách nhiệt, tấm ốp bảo vệ pin và camera hành trình. Hiện tại, Minh Thành Auto đang triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho các khách hàng đến trải nghiệm các dịch vụ.

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