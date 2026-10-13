Vinamilk cùng 48.000 sản phẩm dinh dưỡng “chắp cánh” những ước mơ tuổi thơ

Đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức ngày 10/10 tại Hà Nội, Vinamilk dành tặng 48.000 sản phẩm dinh dưỡng cho các em nhỏ, khách mời, trường học và trung tâm trẻ em khuyết tật. Những hoạt động trải nghiệm và món quà dinh dưỡng từ Vinamilk góp phần tạo nên một ngày hội trọn vẹn niềm vui cho các em thiếu nhi.

Chiều 10/10, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) rộn ràng không khí ngày hội trong chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ những gian hàng trải nghiệm đến sân khấu nghệ thuật đầy sắc màu, các em nhỏ được hòa mình vào thế giới của âm nhạc, trò chơi và những khám phá bất ngờ.

Lấy hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” làm mạch dẫn xuyên suốt, chương trình đưa các em qua ba miền nghệ thuật: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”. Những tiết mục âm nhạc, xiếc, hoạt cảnh cùng phần giao lưu của NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long đã tạo nên một không gian nơi trẻ em không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được trực tiếp tham gia, khám phá và bày tỏ những suy nghĩ, ước mơ của mình.

Gian hàng Vinamilk thu hút rất đông các em học sinh và gia đình đến tham quan, trải nghiệm tại chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”. Ảnh: Vi Nam

Niềm vui bắt đầu từ trước khi sân khấu chính sáng đèn. Tại không gian trải nghiệm, gian hàng Vinamilk đón các em nhỏ bằng những trò chơi, hoạt động tương tác, các sản phẩm sữa quen thuộc và những phần quà dành riêng cho các em. Không khí rộn ràng của ngày hội được tạo nên từ những khoảnh khắc tự nhiên: cùng bạn bè tham gia trò chơi, háo hức nhận món quà nhỏ hay thưởng thức hộp sữa giữa giờ vui chơi.

Những trò chơi và hoạt động tương tác tại gian hàng Vinamilk mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các em nhỏ. Ảnh: Vi Nam

Cùng với các hoạt động tại sự kiện, Vinamilk dành tặng chương trình 1.000 thùng, tương đương 48.000 sản phẩm dinh dưỡng, gồm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% (sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường, sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% tách béo dưa lưới, sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% bắp, sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% tách béo sôcôla), sữa trái cây Vinamilk Hero và sữa trái cây Vinamilk Susu.

Các sản phẩm được trao đến các em nhỏ, khách mời tham dự chương trình, đồng thời được ban tổ chức gửi tặng các trường học. Trong đó, 50 thùng sản phẩm sẽ được gửi tặng trung tâm trẻ em khuyết tật, góp phần đưa những món quà dinh dưỡng đến với các em không có điều kiện trực tiếp tham gia ngày hội.

Vinamilk dành tặng 48.000 sản phẩm dinh dưỡng cho các em nhỏ, khách mời, trường học và trung tâm trẻ em khuyết tật nhân chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”. Ảnh: Vi Nam

Không chỉ là những phần quà trong một ngày hội, việc đưa sản phẩm đến các trường học và trẻ em khuyết tật giúp niềm vui từ chương trình được nối dài. Bởi với trẻ nhỏ, một tuổi thơ đủ đầy không chỉ cần những trải nghiệm đẹp, mà còn cần được chăm sóc bằng những điều thiết thực mỗi ngày – từ dinh dưỡng, vận động đến cơ hội học hỏi và khám phá thế giới xung quanh.

Những phần quà từ Vinamilk góp thêm niềm vui cho trẻ em và gia đình trong ngày hội “Chắp cánh tuổi thơ”. Ảnh: Vi Nam

Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa tinh thần của “Chắp cánh tuổi thơ” và những nỗ lực Vinamilk đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Trẻ em luôn là một trong những đối tượng trọng tâm trong các hoạt động cộng đồng của doanh nghiệp. Tại “Chắp cánh tuổi thơ”, tinh thần ấy được thể hiện qua những điều gần gũi: niềm vui của các em nhỏ trong một ngày được chơi hết mình, được tự tay viết xuống điều mình mơ ước và được khuyến khích tin vào khả năng biến những ước mơ ấy thành hiện thực.

Những khoảnh khắc hồn nhiên và vui tươi của trẻ thơ tại không gian trải nghiệm của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Khép lại chương trình, hàng trăm chiếc máy bay giấy cùng bay lên, mang theo những điều ước của trẻ nhỏ trong đại cảnh “Chắp cánh tuổi thơ”. Mỗi điều ước có thể khác nhau, nhưng tất cả đều xứng đáng được nâng niu, bởi trong thế giới của trẻ thơ, không có ước mơ nào là bé nhỏ.

Một ngày hội có thể khép lại, nhưng hành trình lớn lên của mỗi đứa trẻ vẫn tiếp diễn, với biết bao điều đang chờ phía trước. Trên hành trình ấy, dinh dưỡng, sức khỏe, tình yêu thương và những cơ hội khám phá chính là nền tảng để các em phát triển, tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Với Vinamilk, chăm lo cho thế hệ tương lai không chỉ là trách nhiệm của một thương hiệu dinh dưỡng, mà còn là sứ mệnh mà doanh nghiệp đã bền bỉ theo đuổi suốt nửa thế kỷ qua.

Tùng Dương (LN)