Vietjet được vinh danh với ba giải thưởng nhân sự quốc tế

Ngày 19/2/2025, giải thưởng được công bố tại Đại hội Phát triển Nguồn nhân lực Thế giới (World HRD Congress) lần thứ 33 diễn ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Hãng hàng không Vietjet vừa được vinh danh với ba giải thưởng nhân sự quốc tế, bao gồm “Nơi làm việc đáng mơ ước” (Dream company to work for), “Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội tốt nhất” (Best corporate social responsibility practices) và “Thương hiệu nhà tuyển dụng xuất sắc toàn cầu” (Global best employer brand).

Giám đốc Nhân sự Vietjet Nguyễn An Di đại diện hãng nhận ba giải thưởng tại Đại hội Phát triển Nguồn nhân lực Thế giới ở Mumbai, Ấn Độ.

Là hãng hàng không thế hệ mới, Vietjet được ghi nhận nhờ hệ thống quản lý nhân sự hiệu quả, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu. Hãng tiên phong trong chuyển dịch xanh, phát triển bền vững với các mục tiêu ESG (môi trường - xã hội - quản trị), khai thác đội tàu hiện đại tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời, Vietjet cũng đầu tư phát triển nhân lực hàng không với các chương trình đào tạo quốc tế toàn diện tại Học viện Hàng không Vietjet (VJAA).

Với chủ đề “AI - Tư duy nhân sự mới cho tương lai”, Đại hội năm nay tập trung vào những cách tiếp cận mới về quản trị nguồn nhân lực, trong đó AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ phát triển các yếu tố tư duy logic (IQ), trí tuệ cảm xúc (EQ) và trí tuệ xã hội (SQ) của nhân sự. Là hãng hàng không đi đầu về ứng dụng công nghệ, Vietjet đang thiết lập những tiêu chuẩn mới trong ngành bằng cách tích hợp AI vào nhiều hoạt động, đặc biệt là trong quản lý nhân sự và phát triển bền vững.

Tàu bay và phi hành đoàn Vietjet.

Vietjet hiện có đội ngũ nhân sự đa văn hóa với hơn 6.000 nhân viên đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng nhiều năm liền được vinh danh các giải thưởng quốc tế uy tín như “Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất châu Á”, Top 500 thương hiệu hàng đầu châu Á”, v.v. Trong năm 2025, hãng tiếp tục được Airline Ratings vinh danh là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới” (World’s best ultra low cost carrier 2025) và xếp hạng an toàn hàng không tuyệt đối 7/7 sao, mức cao nhất trên thế giới. Vietjet cũng liên tục có mặt trong danh sách các hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất và an toàn nhất toàn cầu.

Ra đời năm 1992, Đại hội Phát triển Nguồn nhân lực Thế giới là một trong những sự kiện lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực nghề nghiệp và nhân sự. Sự kiện quy tụ quản lý cấp cao và chuyên gia về nhân sự đến từ hơn 133 quốc gia và tổ chức lễ trao giải “Thành tựu nhân sự toàn cầu” (Global HR Excellence Awards). Quy trình đánh giá giải thưởng có sự tham gia của hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia uy tín quốc tế.

NL