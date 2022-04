(Baothanhhoa.vn) - Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, điểm đến hấp dẫn thứ 2 tại châu Á. Phiên bản dãy phố cổ Hội An vừa được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa, xây dựng tại Công viên Hội An. Khi màn đêm buông xuống, phiên bản phố cổ Hội An càng trở nên quyến rũ, lung linh sắc màu.

{title} Lung linh sắc màu phố Hội đất Quảng giữa lòng xứ Thanh

Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, điểm đến hấp dẫn thứ 2 tại châu Á. Phiên bản dãy phố cổ Hội An vừa được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa, xây dựng tại Công viên Hội An. Khi màn đêm buông xuống, phiên bản phố cổ Hội An càng trở nên quyến rũ, lung linh sắc màu.

Công trình xây dựng tại Công viên Hội An, TP Thanh Hóa với diện tích 980 m2, gồm 15 căn nhà gỗ, trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng. Phiên bản dãy phố cổ được lựa chọn từ các kiểu kiến trúc nhà cổ tiêu biểu của tuyến phố Trần Phú và tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai - là vùng lõi đặc trưng của khu phố cổ Hội An.

Nếu ban ngày, những bức tường vàng nhuộm nắng rực rỡ mang đến vẻ đẹp cổ kính và giản dị. Buổi tối là lúc không gian phố Hội giữa lòng TP Thanh Hóa bắt đầu lên đèn trở nên lung linh, huyền ảo, mang nét đẹp hoài cổ.

Những ngôi nhà phố cổ Hội An được xây dựng đúng theo nguyên mẫu tại Hội An nhưng có tỉ lệ nhỏ hơn.

Người dân Thanh Hóa đến thăm khu phố cổ trong Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2022.

Những điệu nhạc du dương khi trầm, khi bổng từ những quán cà phê nơi góc phố hòa quyện vào không gian phố cổ...

Những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu được tạo nên không gian cổ kính.

Sản phẩm rau má xứ Thanh được trưng bày trong không gian phố cổ.

Những chiếc đèn hoa đăng được các thiếu nữ đất Quảng chuẩn bị thả xuống nước.

Những con giống tò he làm bằng bột nếp được các em nhỏ thích thú.

Những dãy phố cổ lung linh sắc màu.

Không gian phố Hội giữa lòng TP Thanh Hóa như lung linh hơn với anh sáng của đèn led.

Chùa Cầu - một biểu trưng của TP Hội An ngay giữa lòng TP Thanh Hóa được TP Hội An xây tặng nhân kỷ niệm 55 năm ngày kết nghĩa (năm 2016).

Không gian phố Hội giữa lòng TP Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn mang lại cảm giác mới lạ của người dân Thanh Hóa.

Minh Hiếu

