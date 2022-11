Sôi nổi đêm nhạc “Những giai điệu còn mãi”

Tối 16-11, Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá tổ chức chương trình nghệ thuật “Những giai điệu còn mãi” chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), 55 năm xây dựng và phát triển nhà trường và Khai giảng năm học mới 2022-2023.

Ban lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng khoa Âm nhạc.

Chương trình là sự hội tụ của các ca sĩ, nhạc công là giảng viên chuyên ngành Thanh nhạc, Nhạc cụ trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu, đặc sắc, có sự đầu tư về nội dung và hình thức.

Đông đảo giảng viên và sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến dự đêm nhạc.

Mở đầu chương trình là sự xuất hiện của Ban nhạc Cội nguồn Việt - những nhà giáo chuyên ngành Nhạc cụ, cùng 2 cựu sinh viên hòa tấu tác phẩm Friends and Strangers của tác giả William Jefhe. Tiếp đó, khán giả được thưởng thức nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Never enough của Benj Pasek và Justin Pau, tác phẩm Concento Winter của tác giả Vivaldi, hay giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của ca khúc mang âm hưởng dân gian như Cung đàn Thúy Kiều của nhạc sỹ Ngọc Thịnh… qua phần biểu diễn của các giảng viên Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Tất cả đã tạo nên một đêm nhạc đặc biệt dành cho khán giả.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm nhạc.

Ban nhạc Cội nguồn Việt - những nhà giáo chuyên ngành Nhạc cụ, cùng 2 cựu sinh viên hòa tấu tác phẩm Friends And Strangers của tác giả William Jefhe.

Giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của ca khúc mang âm hưởng dân gian Cung đàn Thúy Kiều do giảng viên Trịnh Bảo Khuyên biểu diễn.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của NGƯT Phạm Hoàng Hiền, Trưởng khoa Âm nhạc với ca khúc Tâm sự người ca sĩ, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Và khép lại bằng phần thể hiện của tập thể giảng viên khoa Âm nhạc với nhạc phẩm O So lemio (Mặt trời của tôi).

NGƯT Phạm Hoàng Hiền, Trưởng khoa Âm nhạc với ca khúc Tâm sự người ca sĩ.

“Giai điệu còn mãi” được nhận xét là những dòng âm thanh thể hiện trái tim đam mê nghề nghiệp của các thầy cô giáo khoa Âm nhạc Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Những năm qua, tập thể sư phạm nhà trường nói chung và khoa Âm nhạc nói riêng luôn không ngừng học hỏi, rèn luyện để truyền thụ kiến thức, kỹ năm và tiếp lửa đam mê âm nhạc cho các thế hệ sinh viên. Đây cũng là dịp để các giảng viên được trau dồi, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực biểu diễn sân khấu của mình.

Nguyễn Đạt