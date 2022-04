Sắp diễn ra không gian văn hóa phố Hội giữa lòng xứ Thanh

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức, gắn với lễ khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An nằm trong khuôn viên Công viên Hội An (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và kỷ niệm 61 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (1961 - 2021), từ ngày 25 đến 27-4, tại Công viên Hội An sẽ diễn ra “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” với chủ đề “Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh”.

“Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” với chủ đề “Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh” dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-4. (Ảnh tư liệu minh họa)

Theo kế hoạch, lễ Khai mạc “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 25-4-2022 tại Công viên văn hóa Hội An. Trong lễ khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc của 2 thành phố Thanh Hóa - Hội An, như: Trình diễn cồng chiêng, múa Pồn Pôông, dân ca Đông Anh, tiết mục văn nghệ ca ngợi TP Hội An, các tiết mục văn nghệ chung của 2 thành phố.

Cũng tại lễ khai mạc sẽ diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành phiên bản phố cổ Hội An và thả hoa đăng.

Công viên Hội An, thuộc phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) - nơi sẽ diễn ra “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An”.

Tối 26-4 là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng và trình diễn nghệ thuật ánh sáng. Tối ngày 27-4, TP Thanh Hóa - TP Hội An sẽ phối kết hợp trình diễn trang phục “Hội An - ký ức thời gian” và biểu diễn trang phục dân tộc xứ Thanh. Cùng với đó, tại dãy nhà phiên bản phố cổ Hội An sẽ biểu diễn nghệ thuật hát bội, hò sông Mã, ca trù, dân ca dân vũ Đông Anh.

Phiên bản phố cổ Hội An tại Công viên Hội An thu hút nhiều người đến tham quan.

Đáng chú ý, trong “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” sẽ diễn ra triển lãm ảnh và hiện vật với chủ đề “Truyền thống lịch sử văn hóa của người dân xứ Thanh, TP Thanh Hóa - TP Hội An”; chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch giữa TP Thanh Hóa - TP Hội An và giới thiệu các điểm đến, chương trình du lịch qua sách, ảnh, đĩa VCD, tờ rơi, đến người dân, khách du lịch nhằm kích cầu du lịch của 2 thành phố, văn hóa ẩm thực 2 miền, với các món ăn truyền thống của 2 thành phố như: Cao lầu, mỳ Quảng, bánh đập, cơm gà, bánh bao, bánh vạc, chè của TP Hội An; bánh khoái, cháo lươn, bánh cuốn, chả tôm, các món ốc của TP Thanh Hóa.

Trần Thanh