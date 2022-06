Resort Sao Mai Thanh Hóa – Kiến tạo giá trị mới cho du lịch xứ Thanh

Thanh Hóa hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch của cả nước. Để khai thác tối đa tiềm năng ấy, tỉnh Thanh Hoá đã huy động các nguồn lực cũng như thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào các dự án kinh doanh du lịch. Sao Mai Group với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng kinh nghiệm và tâm huyết của mình, đã sẵn sàng chung tay tạo dựng thêm những giá trị du lịch mới đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của mảnh đất xứ Thanh.

Tập đoàn Sao Mai dẫn đầu về phát triển năng lượng sạch Việt Nam.

Nhà đầu tư uy tín

Thời gian qua, trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, loay hoay với bài toán phục hồi. Riêng Tập đoàn Sao Mai vẫn đạt các chỉ tiêu cơ bản; năm 2021, Sao Mai Group ghi nhận 11.398 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 703 tỷ đồng, tăng 23%. Năm 2022, Sao Mai lên kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự bứt phá mạnh mẽ với chỉ tiêu doanh thu thuần 14.700 tỷ đổng, tăng 29% so với thực hiện 2021 và lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,3 lần thực hiện 2021.

Sao Mai Group tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực: Bất động sản, thức ăn thủy sản, nuôi trồng - chế biến thủy sản xuất khẩu, du lịch, điện mặt trời, xuất khẩu lao động… . ở lĩnh vực nào, Tập đoàn cũng tạo được dấu ấn đậm nét trên thị trường. Với những thành quả đó, Sao Mai nhiều năm liên tục nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam và Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam…

Trong lĩnh vực du lịch, tận dụng quãng thời gian chững lại do Covid, Sao Mai tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, đón đầu giai đoạn du lịch bùng nổ sau đại dịch như: Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo (An Giang), Khu du lịch Resort Sao Mai Thanh Hóa…

Lĩnh vực năng lượng sạch, tiếp đà thành công 2 dự án Nhà máy điện mặt trời ở An Giang và Long An, Sao Mai Group đang chuẩn bị mở rộng đầu tư thêm nhà máy năng lượng mặt trời tại Đăk Lăk vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, diện tích 352 ha, công suất 450 MWp; Nhà máy năng lượng mặt trời tại Đắk Nông vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, diện tích 854 ha, công suất 875MWp.

Ở ngành hàng tiêu dùng, đầu năm 2022, hàng loạt sản phẩm dầu ăn cao cấp mang thương hiệu Ranee cũng được Sao Mai đưa ra thị trường như: Ranee cá hồi; Ranee Omega3,6,9; Ranee Collagen, Magarine, Shortening được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Sắp tới sẽ có thêm sản phẩm hạt nêm và nước mắm từ huyết cá...

Các dòng sản phẩm dầu ăn cao cấp mang thương hiệu Ranee được thị trường ưa chuộng.

Tạo dựng sản phẩm du lịch độc đáo

Khu du lịch rừng tràm Trà Sư với hai kỷ lục Việt Nam “Cầu Tre trong rừng dài nhất Việt Nam” và “Rừng Tràm đẹp & nổi tiếng nhất Việt Nam”; Điểm tham quan điện mặt trời An Hảo với những cánh đồng “hoa pin” trải rộng tít tắp; Khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp với ngọn đồi “2 triệu đô la” cùng hệ thống hang động đá Granite đẹp nhất Việt Nam; Resort Sao Mai Phú Mỹ (Vũng Tàu) mang âm hưởng của du lịch biển sôi động.

Sự đón nhận của du khách trong nước và quốc tế với 3 trong số rất nhiều các sản phẩm du lịch độc đáo đã cho thấy công sức, tâm huyết, kinh nghiệm và nguồn lực của Sao Mai Group – một trong những thương hiệu phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam.

Tập đoàn Sao Mai đưa rừng tràm Trà Sư thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Trên mảnh đất xứ Thanh "Địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương anh hùng dân tộc Lê Hoàn, Lê Lợi, nhà đầu tư ấy quyết tâm chung tay với Đảng bộ - nhân dân địa phương phát triển trở thành điểm sáng về du lịch. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Sao Mai Group đã quyết định khởi công Dự án Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân như khẳng định về điều đó.

Resort Sao Mai Thanh Hóa - Thiên đường nghỉ dưỡng bậc nhất xứ Thanh.

Dự án Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích gần 54 ha, với kinh phí 1.400 tỷ đồng. Cách Cảng hàng không Thọ Xuân chưa đến 10km và cách Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1km, công trình được định vị tại nơi rất thuận tiện để phát triển du lịch, thương mại và đô thị nghỉ dưỡng cao cấp.

Resort Sao Mai Thanh Hóa độc đáo với hàng loạt góc check-in “xịn xò”.

Với khẩu hiệu “Hương sắc bốn mùa”, Thanh Hóa khẳng định về sự đa dạng, phong phú của tài nguyên du lịch, đồng thời cũng là lời mời chào, khích lệ du khách muôn phương đến khám phá và trải nghiệm du lịch xứ Thanh vào mọi thời điểm trong năm.

Resort Sao Mai Thanh Hóa như đóa hoa phù dung lung linh trên những dòng nước trong vắt, lay động phản chiếu vẻ đẹp nguyên sinh và dung dị nhất. Từ những giá trị mới, độc đáo, Khu Resort sẽ là điểm nhấn quan trọng để cùng với ngành du lịch Thanh Hóa thiết lập bước đi vững chắc, tạo đà bứt phá trong tương lai không xa.

Phương Nghi