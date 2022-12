Nữ nghệ sỹ guitar nổi tiếng thế giới Bokyung Byun góp mặt trong đêm diễn của dàn nhạc SSO tối 11-12

Mùa diễn “Mặt trời trở lại” của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời sẽ tiếp tục “hâm nóng” bầu không khí âm nhạc của thủ đô bằng sự sôi động của buổi hòa nhạc Latin tối 11-12-2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội, với sự góp mặt của một tài năng đang lên - nghệ sĩ guitar nổi tiếng người Hàn Quốc Bokyung Byun.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời tập luyện cho buổi hòa nhạc.

Với chủ đề âm nhạc Latin, đêm hòa nhạc tràn ngập những điệu nhảy, nhịp điệu và nguồn năng lượng bùng nổ. “Danzas del fuego: The Rhythm of the Night” hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả với nhạc mục lôi cuốn nhưng đòi hỏi trình độ kỹ thuật biểu diễn rất cao. Đêm nhạc trình bày các tác phẩm của những nhà soạn nhạc lỗi lạc nhất đến từ Tây Ban Nha và Mexico. Buổi hòa nhạc sẽ khiến khán giả không ngừng nhún nhảy theo âm nhạc và rời khán phòng hòa nhạc trong tâm trạng phấn chấn nhất.

“Chương trình hòa nhạc sắp tới sẽ mang đến âm nhạc cực kỳ thú vị cho tất cả chúng ta – cho những người nghệ sĩ cũng như quý khán giả. Tôi luôn tin rằng nguồn năng lượng qua giao tiếp trực tiếp giữa nghệ sĩ biểu diễn và khán giả là yếu tố trung tâm tạo nên ý nghĩa của những buổi biểu diễn trực tiếp. Nguồn năng lượng và những trải nghiệm tương tác với khán giả chính là lý do những nghệ sỹ chúng tôi yêu công việc của mình. Đại dịch COVID-19 đã cản trở người nghệ sỹ được trực tiếp biểu diễn trước những khán giả yêu mến của mình. May mắn rằng, nay Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đã trở lại, và với “Danzas del fuego – Đêm Nhạc của những vũ điệu”, chúng tôi có dịp mang tới cho quý khán giả những bản nhạc lôi cuốn và hấp dẫn nhất. Các nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha và Mexico luôn là những tác giả thú vị nhất đối với tôi – họ thổi vào trong tác phẩm liên tiếp những vũ điệu cùng nguồn nội lực cao trào. Với giai điệu vui nhộn mặc dù nhịp điệu vô cùng phức tạp nh các nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời rất hứng khởi thực hiện thử thách này”, nhạc trưởng dàn nhạc SSO hé lộ về sự đặc biệt của đêm hòa nhạc 11-12.

Với nhạc mục gồm 5 tác phẩm của 5 tượng đài nhạc giao hưởng thế giới, “Danzas del fuego - The rhythm of the night” sẽ mở đầu bằng những điệu nhảy đặc trưng màu sắc Tây Ban Nha qua bản La Boda de Luis Alonso: “Intermezzo” của nhạc trưởng và nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Gerónimo Giménez. Tác phẩm thuộc loại hình Zarzuela - loại hình trình diễn sân khấu của Tây Ban Nha, xen kẽ giữa kịch nói và kịch hát, kết hợp với Opera, các ca khúc phổ biến và vũ đạo. Đây được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông với giai điệu đa tầng khi thì sâu lắng, âm trầm nhẹ nhàng, khi lại tràn đầy năng lượng với tiết tấu nhanh, tạo điểm nhấn kịch tính, hấp dẫn người nghe từ đầu đến cuối.

Nữ nghệ sỹ khách mời Bokyung Byun - Guitarist người Hàn Quốc.

Buổi hòa nhạc hứa hẹn tạo sức cuốn hút riêng biệt khi có sự xuất hiện của nữ nghệ sỹ khách mời Bokyung Byun - Guitarist người Hàn Quốc từng được tạp chí Classical Guitar Magazine ca ngợi về sự “bản lĩnh và phi thường” khi kết hợp âm nhạc đương đại và truyền thống một cách hoàn hảo. Cô cũng là nghệ sỹ nữ đầu tiên chiến thắng trong Cuộc thi Hòa tấu Guitar Quốc tế JoAnn Falletta, cũng như tại Cuộc thi Nghệ sĩ Hòa nhạc Quốc tế của Tổ chức Guitar Hoa Kỳ - cuộc thi guitar uy tín nhất trên thế giới.

Bokyung Byun sẽ cùng các nghệ sỹ SSO trình diễn tác phẩm Concierto de Aranjuez của Joaquín Rodrigo - một trong năm nhà soạn nhạc Tây Ban Nha nổi tiếng nhất, góp công lớn trong việc nâng tầm ảnh hưởng quốc tế của âm nhạc Tây Ban Nha. Tác phẩm phô diễn nhiều yếu tố đặc trưng của âm nhạc Tây Ban Nha như flamenco, nhạc dân gian và thơ copla, với nỗi đau và sự cứu chuộc. Bốn chương của tác phẩm đem đến cho khán giả những nhịp điệu khác nhau với những cao trào linh thiêng, nhẹ nhàng và đầy thương cảm trong câu chuyện về nỗi đau của cặp vợ chồng mất đi người con khi vẫn còn là bào thai trong bụng, tạo nên những giai điệu cảm động nhất trong âm nhạc.

Tiếp nối là 2 tổ khúc El Sombrero de Tres Picos/The Three–Cornered Hat của vở ballet “Rite of Spring” đến từ Manuel de Falla - nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano người Tây Ban Nha. Khác với tác phẩm thứ hai, tác phẩm này sẽ mang đến những giai điệu nổi bật và sôi nổi khi kể câu chuyện dí dỏm về sự khăng khít của người thợ xây và vợ.

Arturo Márquez Navarro - nhà soạn nhạc đương thời duy nhất của buổi hòa nhạc sẽ “đóng góp” tác phẩm Danzón No.2 cho đêm nhạc của SSO. Vào năm 2007, tại BBC Proms, bản nhạc được trình diễn đã tạo tiếng vang trong thế giới âm nhạc giao hưởng, trở thành một trong những tác phẩm latin phổ biến nhất. Danzón No.2 là sự nghiêm túc về xúc cảm, mang lại những hoài niệm riêng cho những người Mexico với giai điệu của sự hoài cổ và hoang dã.

Một giai điệu Mexico khác là Huapango của José Pablo Moncayo sẽ kết thúc buổi hòa nhạc thứ hai của mùa diễn “Mặt trời trở lại”. Lấy cảm hứng từ điệu nhảy Huapango nổi tiếng, tác phẩm đem đến sự rộn ràng của một bữa tiệc với những thanh âm dồn dập, sôi động, hứa hẹn tạo nên không khí vui tươi và tràn ngập năng lượng.

Giá vé của buổi hòa nhạc “Danzas del fuego - The rhythm of the night” dao động từ 450.000 đồng tới 2.500.000 đồng. Riêng sinh viên được ưu đãi còn 150.000 đồng. Vé đang được bán trên ticketbox: https://ticketbox.vn/event/hoa-nhac-giao-huong-danzas-del-fuego-the-rhythm-of-the-night-sun-symphony-orchestra-86070 Tham khảo thêm thông tin về dàn nhạc và các buổi hòa nhạc sắp diễn ra qua các kênh truyền thông chính thức của Dàn nhạc SSO bao gồm: Website SSO: www.sunsymphony.vn Fanpage SSO: https://www.facebook.com/sunsymphonyorchestra/

NL