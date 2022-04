Đưa nghệ thuật tuồng đến với giới trẻ: Hành trình lắm gian nan

Tuồng từng có một thời hoàng kim với nhiều vở diễn tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Thế nhưng, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng gặp không ít gian nan. Trong đó, trở ngại lớn nhất là đào tạo đội ngũ kế cận, nhất là lớp trẻ.

Trích đoạn tuồng do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa biểu diễn.

Là di sản văn hóa có chiều dài lịch sử, tuồng được hình thành trên cơ sở ca, vũ nhạc và các trò diễn xướng dân gian vốn có từ lâu đời và rất phong phú của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, với hình thức kể chuyện bằng sân khấu, lấy sân khấu và diễn viên làm phương tiện giao lưu với công chúng mang đến những đặc trưng cởi mở, mạnh mẽ, màu sắc, vui tươi nên thời hoàng kim tuồng là bộ môn không thể thiếu ở các nghi lễ, lễ hội, hay trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở nhiều địa phương. Cũng chính vì vậy, tại nhiều địa phương đã thành lập các câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ tuồng cổ hoạt động sôi nổi đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bà con. Thế nhưng, với sự xuất hiện của nhiều loại hình giải trí hiện đại, nghệ thuật tuồng không những đang mất dần “chỗ đứng” khi không thu hút được khán giả, mà việc tìm lực lượng kế cận, nhất là lớp trẻ cũng đang là bài toán nan giải. Đây là vấn đề khiến cho không ít những nhà quản lý văn hóa, hay những người tâm huyết với nghệ thuật tuồng đang trăn trở. Là người đã gắn bó với tuồng trong suốt mấy chục năm qua, Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Đới, thành viên của CLB tuồng cổ làng Bèo, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) cũng có những phút trải lòng khi nói về nghệ thuật tuồng: “Từ xa xưa tuồng vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân làng Bèo chúng tôi. Với mong muốn bảo tồn giá trị văn hóa độc đáo của cha ông để lại, năm 2005 những người yêu tuồng ở đây đã cùng nhau tập hợp để thành lập nên CLB tuồng cổ gồm 25 thành viên. Nhớ lại những ngày đầu, CLB đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ kinh phí, con người, đến trang phục, đạo cụ. Thế nhưng, bằng tình yêu với tuồng những diễn viên, nghệ sĩ đã cùng nhau cố gắng tiếp tục duy trì CLB và tìm mọi cách để khắc phục. Vừa vận động người tham gia, vừa đi xin kinh phí, trang phục và nhờ một số diễn viên chuyên nghiệp về hướng dẫn, tập luyện. Từ đó đến nay thấm thoắt cũng đã 17 năm, CLB không ngừng trưởng thành, là hạt nhân tích cực trong các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở địa phương. Thế nhưng, so với những khó khăn của buổi ban đầu, thì hiện nay CLB còn gặp khó khăn hơn nhiều bởi các thành viên ngày càng giảm đi do tuổi cao sức yếu, trong khi việc tìm kiếm nhân tố mới có năng khiếu, đam mê với tuồng lại không phải là điều dễ dàng. Cũng vì thiếu nhân lực nên mỗi nghệ sĩ, diễn viên buộc phải đảm nhận 2 - 3 vai mới có thể hoàn thiện một vở diễn trước công chúng. Bởi thế, chúng tôi rất băn khoăn làm sao tìm được lực lượng kế cận để trao truyền, lưu giữ lại nghệ thuật tuồng vốn đã tồn tại rất lâu đời ở địa phương”.

Thời gian qua, các sân khấu truyền thống nỗ lực tìm hướng đổi mới để đưa nghệ thuật tuồng đến với khán giả trẻ. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng. Nói về vấn đề này, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thị Hảo, Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa, Trưởng đoàn tuồng cho biết: So với các loại hình sân khấu truyền thống khác, thì hiện nay nghệ thuật tuồng gặp khó khăn hơn rất nhiều. Bởi loại hình này vốn đã kén khán giả, nay lại thêm sự nở rộ của các loại hình giải trí hiện đại, làm cho tuồng dần mất chỗ đứng. Trong khi, lực lượng trẻ lại không mấy mặn mà để theo đuổi loại hình nghệ thuật này. Đoàn tuồng của nhà hát hiện có 32 diễn viên, nhạc công, kỹ thuật. Những năm qua, đội ngũ này đã góp sức không nhỏ trong việc truyền nghề, đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ, sáng tác kịch bản. Đáng khích lệ hơn là đội ngũ diễn viên trẻ đã duy trì được suốt nhiều năm qua, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như Cộng Hòa, Minh Đức, Như Đạt... hội đủ cả tài năng và nhiệt huyết, có thể tiếp nối truyền thống, giữ gìn và phát triển nghệ thuật tuồng cổ của dân tộc. Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây đoàn tuồng không tuyển thêm được diễn viên nào, một phần do cơ chế, phần do lớp trẻ cũng không muốn theo nghề. Trong khi, lứa trẻ nhất của đoàn tuồng hiện nay cũng từ 35 tuổi trở lên. Trong tương lai, 5 năm nữa không tuyển thêm được lực lượng kế cận thì hoạt động của đoàn tuồng sẽ dễ rơi vào tình trạng “đứt đoạn” và khi đó sẽ không còn “thầy già, con hát trẻ”.

Khi nói về việc đưa nghệ thuật tuồng đến với lớp trẻ, không ít nhà quản lý văn hóa đều bày tỏ quan điểm: tuồng là loại hình nghệ thuật có thế mạnh trong khai thác các đề tài lịch sử nên rất phù hợp giới thiệu tại các trường học. Bởi vậy, việc cần làm nhất đó là đưa nghệ thuật tuồng vào sân khấu học đường. Trên thực tế, thời gian qua để cứu nguy cho nghệ thuật tuồng, nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã liên kết với một số trường phổ thông trình diễn những trích đoạn tuồng cổ đặc sắc. Nghệ nhân Ưu tú Vũ Thị Hảo cho biết: “Thông qua các trích đoạn, các nghệ sĩ đã giới thiệu về loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc, giúp các em cảm nhận và hiểu thêm những nét cơ bản, đặc trưng hóa trang, vũ đạo, phục trang, âm nhạc... của nghệ thuật tuồng. Đây chính là cách quảng bá hiệu quả, giúp các em có cơ hội tiếp xúc và thêm yêu mến loại hình nghệ thuật này, từ đó có ý thức hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và quảng bá giá trị đặc sắc của tuồng.

Canh cánh trong lòng nỗi niềm bảo tồn và phát triển nghệ thuật tuồng, không ít nghệ nhân, diễn viên tâm huyết với tuồng cho rằng: Muốn tuồng khởi sắc ngoài việc quan tâm thu hút, đào tạo lực lượng trẻ kế cận, cần hơn hết là việc đầu tư kinh phí cho những công trình sáng tác, dàn dựng và biểu diễn để có được những vở diễn hay, những tác phẩm gây ấn tượng, có tiếng vang trong lòng công chúng. Cùng với đó, các nghệ sĩ, diễn viên bằng khả năng, tâm huyết hãy chung tay bảo tồn, duy trì và phát triển tuồng, một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt