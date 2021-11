“Đại hội” siêu sale vé bay chào Black Friday của Bamboo Airways chỉ từ 26.000 đồng

Nếu bạn đang dự tính kế hoạch “xả cuồng chân” tại những miền đất xinh đẹp mùa lễ hội cuối năm thì đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời tại “đại hội siêu sale” vé máy bay của Bamboo Airways ngay từ hôm nay - mừng Black Friday và Cyber Monday.

Cuối năm là dịp thích hợp để các tín đồ mua sắm và du lịch thoả mãn đam mê.

Black Friday (Thứ sáu đen) diễn ra mỗi năm duy nhất một lần vào ngày Thứ Sáu sau lễ Tạ Ơn ở Mỹ, được coi là ngày “mở hàng” cho mùa mua sắm Giáng sinh. Năm nay, Black Friday rơi vào Thứ Sáu ngày 26/11. Trong khi đó, Cyber Monday là cụm từ dùng để chỉ ngày Thứ Hai đầu tiên sau ngày Black Friday. Cyber Monday 2021 trùng vào 29/11. Cùng với sự hội nhập và giao lưu văn hoá toàn cầu, Black Friday và Cyber Monday được biết đến ngày càng nhiều hơn ở Việt Nam.

Sau một năm dài chịu không ít tác động của đại dịch COVID-19, nhiều nước trên thế giới buộc phải có những thay đổi để thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. Theo Washington Times, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự gián đoạn nguồn cung, ngày Black Friday năm nay bắt đầu sớm hơn và sẽ kéo dài hơn.

Riêng lĩnh vực giao thông, giới chuyên gia nhận định nhu cầu đi lại nói chung và di chuyển bằng đường hàng không nói riêng sẽ bùng nổ trong những tháng cuối năm, sau một giai đoạn dài “đóng băng”. Đây không phải điều chưa từng có tiền lệ, bởi thực tế từng chứng kiến nhu cầu đi lại tăng cao và đà hồi phục của ngành hàng không cũng như bức tranh kinh tế sau đại dịch SARS năm 2003.

Có thể nói Black Friday là một trong những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất mùa lễ hội cuối năm, được xem là thời điểm “vàng” để các tín đồ shopping thoả mãn đam mê mua sắm.

Nhiều tín đồ công nghệ, tín đồ thời trang, các bà nội trợ… dường như chỉ chờ đợi dịp này để mua được các sản phẩm mình mong muốn với mức giá tiết kiệm nhất. Các sản phẩm được “săn đón”, chờ mua nhiều nhất là điện thoại, TV, các thiết bị công nghệ thông minh, loa nghe nhạc dàn âm thanh, máy tính, máy rửa bát, máy giặt, tủ lạnh, robot hút bụi thông minh… với mức giá hấp dẫn mà chất lượng không đổi. Các mặt hàng giảm giá khác như quần áo, giày dép, mỹ phẩm cũng được các tín đồ “săn sale” chờ đợi.

Không đứng ngoài dịp kích cầu mua sắm lớn nhất trong năm này, nhiều hãng hàng không, lữ hành cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn nhằm tối ưu hoá lợi ích khách hàng.

Nếu là một tín đồ đã “dắt túi” các kiến thức, thông tin về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tuân thủ các quy định, nguyên tắc kiểm soát dịch ở địa phương nơi đến, bạn có thể hoàn toàn yên tâm xách ba lô lên và đi.

“Đại tiệc sale” vé máy bay Bamboo Airways chỉ từ 26.000 đồng

“Tiệc sale” hấp dẫn của Bamboo Airways cho các tín đồ du lịch và những người có nhu cầu di chuyển dịp Black Friday năm nay gồm các mức giá hấp dẫn chỉ từ 26.000 đồng, 66.000 đồng và 126.000 đồng. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí, áp dụng với hạng vé Economy Saver Max trên tất cả các đường bay nội địa Bamboo Airways đang mở bán (trừ đường bay đi/đến Côn Đảo).

Thời gian mở bán loạt giá vé ưu đãi “có một không hai” này bắt đầu từ ngày 25/11/2021 - đến 29/11/2021. Thời gian bay linh hoạt ngay từ 25/11/2021, kéo dài đến 26/3/2022, áp dụng đối với khách hàng đặt mua vé qua website, mobile app, các đại lý và phòng vé chính thức của Bamboo Airways.

Đồng hành với Bamboo Airways, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ định hướng chuẩn 5 sao quốc tế trên từng dặm bay, đội ngũ tiếp viên không chỉ ghi điểm về ngoại hình mà còn chu đáo, tận tâm và chuyên nghiệp trong phục vụ. Đến nay, Bamboo Airways liên tiếp dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ bay đúng giờ. Hãng sở hữu hệ thống mạng bay nội địa phong phú với hơn 60 đường, vận chuyển thành công gần 9 triệu lượt khách trên các chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Nhằm đảm bảo an toàn khai thác và phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau chuyến bay, Bamboo Airways nghiêm túc và triệt để thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuân thủ các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn, an ninh hàng không của Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng không và các cơ quan chức năng. Hãng đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và các đơn vị thành viên. Bộ quy trình phòng chống dịch bệnh của Bamboo Airways được đánh giá mức tuyệt đối, 7/7 sao, giúp hành khách hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn đồng hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết về ưu đãi "Đại hội siêu sale" của Bamboo Airways

