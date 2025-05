Ứng dụng công nghệ đốt vi sóng trong điều trị u tuyến giáp

Thay vì điều trị u tuyến giáp lành tính bằng phương pháp mổ mở hay nội soi như trước đây, hiện nay các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thường quy kỹ thuật đốt u bằng vi sóng, đem lại các lợi ích vượt trội cho bệnh nhân. Với kỹ thuật này, bệnh nhân không phải trải qua phẫu thuật, thời gian phục hồi ngắn, tính thẩm mỹ cao. Đây là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu tiên tiến với tính tự động hóa, an toàn, chính xác, hiệu quả cao, được ứng dụng rộng rãi tại các nước phát triển và một số bệnh viện tuyến Trung ương.

Một ca đốt vi sóng điều trị u lành tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Mới đây, chị L.Th.B. (trú tại huyện Thiệu Hóa) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám trong tình trạng cổ xuất hiện khối u lớn, cảm giác nuốt vướng ngày càng rõ rệt. Kết quả siêu âm cho thấy chị có khối nhân đồng âm kích thước 4x5cm (TIRADS 3). Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã chỉ định đốt u bằng vi sóng. Thủ thuật diễn ra trong khoảng 30 phút, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không đau, không khó chịu và có thể sinh hoạt bình thường ngay sau can thiệp.

Chị L.Th.B., chia sẻ: Khi được bác sĩ tư vấn thực hiện phương pháp này tôi cảm thấy rất yên tâm. Trong quá trình diễn ra thủ thuật, tôi thấy không đau, không rát. Ngay sau thủ thuật, tôi có thể sinh hoạt bình thường.

Tuyến giáp là tuyến nội tiết quan trọng sản sinh ra các hormone điều hòa các chuyển hóa trong cơ thể người, nằm trước cổ và dưới đáy họng. U tuyến giáp là tình trạng phát triển một khối mô hoặc tế bào tập trung ở khu vực này có thể làm thay đổi các chức năng của tuyến giáp, gây mất thẩm mỹ cho người bệnh. Dựa vào kết quả chọc hút tế bào học hoặc sinh thiết u tuyến giáp được chia thành hai loại là u lành tính hoặc ác tính. Trường hợp u ác tính chiếm khoảng 4 – 7%, còn lại đa số là u tuyến giáp lành tính. U tuyến giáp lành tính theo thời gian có thể tăng lên về kích thước, chèn ép các cơ quan xung quanh và gây các triệu chứng như nuốt vướng, nuốt nghẹn, nói khàn, thay đổi giọng nói, khó thở hoặc gây lồi cổ làm mất thẩm mỹ cho người bệnh. Lâu ngày, người bệnh u tuyến giáp lành tính không điều trị dứt điểm, u có thể tiến triển thành ác tính.

Trước đây phương pháp phổ biến trong điều trị u tuyến giáp lành tính là phẫu thuật mổ mở và nội soi. Tuy nhiên các phương pháp này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: người bệnh phải chịu nhiều đau đớn, mất máu, thời gian hồi phục kéo dài và các biến chứng sau phẫu thuật, chi phí nằm viện lớn. Phẫu thuật mổ mở có vết mổ lớn, để lại vết sẹo dài, xấu trên cổ, gây mất thẩm mỹ; quá trình phẫu thuật phải gây mê vì thế người bệnh có thể phải chịu thêm các tác dụng phụ của gây mê. Tỷ lệ tai biến nhất định như: khản tiếng, suy giáp và phải dùng hormone hỗ trợ. Phương pháp chữa trị u tuyến giáp lành tính bằng công nghệ đốt u bằng vi sóng là một trong các phương pháp mang lại hiệu quả tối ưu với nhiều ưu điểm vượt trội. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, phương pháp này đang được triển khai bài bản, theo quy trình chuẩn, với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao.

Thạc sĩ, bác sĩ Lại Văn Dũng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Phương pháp điều trị u tuyến giáp lành tính bằng công nghệ vi sóng là phương pháp can thiệp ít xâm lấn rất hiện đại, an toàn và hiệu quả với nhiều ưu điểm vượt trội như: an toàn, không đau, ít xâm lấn, không để lại sẹo hay biến chứng; tiết kiệm đáng kể thời gian; chỉ cần gây tê tại chỗ không cần gây mê, qua đó tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh và đặc biệt là không có biến chứng suy giáp. Bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường, xuất viện sau 24h. Bên cạnh đó, kỹ thuật này được bảo hiểm y tế chi trả các chi phí điều trị".

Bác sĩ Lại Văn Dũng cũng đưa ra khuyến cáo, việc kiểm tra chức năng tuyến giáp, siêu âm tuyến giáp định kỳ là việc làm vô cùng cần thiết giúp sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh lý về tuyến giáp. Từ đó sẽ có phương pháp điều trị thích hợp, kịp thời giúp bệnh không tiến triển nặng hơn và làm giảm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Với đội ngũ bác sĩ, phẫu thuật viên chuyên khoa trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là cơ sở khám và điều trị các bệnh lý về tuyến giáp an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí; giúp người dân có thể thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp tục phát triển các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn hiện đại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ vi sóng để điều trị hiệu quả các bệnh lý ung thư khác như: u tuyến giáp, u tuyến vú, phần mềm, u phổi, ung thư gan, u di căn gan, u xương... dưới sự hỗ trợ của siêu âm và cắt lớp vi tính. Đây là một bước tiến lớn trong lộ trình phát triển y tế chuyên sâu, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ.

Bài và ảnh: Tô Hà