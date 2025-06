Ukraine mất gần như toàn bộ xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp

Quân đội Nga được cho là đã phá hủy phần lớn xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine, chỉ còn 5 chiếc còn hoạt động, RIA Novosti đưa tin.

Một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Mỹ bị hư hỏng, được lực lượng Nga thu hồi. Ảnh: Sputnik.

Vào tháng 1/2023, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden đã công bố việc chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, với việc giao hàng hoàn tất vào tháng 9 cùng năm. Kể từ đó, Moscow đã liên tục nhắm mục tiêu vào các phương tiện này và đã chia sẻ nhiều đoạn video clip có nội dung cho thấy cảnh phá hủy hoặc bắt giữ xe tăng của Mỹ. Vào tháng 5/2024, một trong những phương tiện bị tịch thu đã được trưng bày tại triển lãm quân sự Army-2024 ở Moscow, cùng với các thiết bị khác do phương Tây cung cấp.

Theo ước tính của RIA, quân đội Nga đã phá hủy tổng cộng 26 xe tăng Abrams kể từ tháng 2/2024, khiến lực lượng Ukraine chỉ còn lại 5 trong số 31 xe tăng của Mỹ. Chiếc Abrams đầu tiên được cho là đã bị Nga phá hủy vào ngày 26/2 gần Avdeevka.

Một báo cáo từ tờ The New York Times vào tháng 3, trích dẫn lời các quan chức Ukraine xác nhận 19 trong số 31 xe tăng Abrams đã bị phá hủy hoặc hư hại. Tờ báo nói thêm, các xe còn lại đã được rút khỏi biên chế tiền tuyến do dễ bị tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga.

Oryx, một nhóm phân tích của Hà Lan chuyên theo dõi các tổn thất thiết bị được xác nhận trực quan, cũng tuyên bố tính đến cuối năm 2024, Ukraine đã mất ít nhất 22 xe tăng Abrams.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo 2 xe tăng Abrams của Ukraine đã bị tịch thu trong một chiến dịch ở Sumy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy quân đội Nga đang thu hồi những chiếc xe này, dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Sau thông báo ban đầu của Cựu tổng thống Mỹ Joe Biden về việc giao xe tăng Abrams cho Ukraine, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ đã ca ngợi những chiếc xe tăng này là “bước ngoặt” đối với Kiev, đặc biệt là trước cuộc phản công của nước này vào năm 2023. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, điệp viên quân sự hàng đầu của Ukraine Kirill Budanov thừa nhận những chiếc xe tăng này khó có thể tồn tại lâu trên chiến trường. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sau đó cũng thừa nhận Abrams “không hữu ích” đối với Ukraine.

TD