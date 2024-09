U15 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào tứ kết Giải U15 quốc gia 2024

Hòa U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng vào chiều nay (5/9), U15 Đông Á Thanh Hóa chính thức giành vé vào vòng tứ kết Giải U15 quốc gia năm 2024.

U15 Đông Á Thanh Hóa xuất sắc giành vé vào vòng tứ kết sau trận hòa nghẹt thở với U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Cùng có 3 điểm sau 2 trận và bám sát nhau ở các vị trí thứ nhì và ba ở bảng C, cuộc đối đầu giữa U15 Đông Á Thanh Hóa và U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng có tính chất như trận chung kết để phân định tấm vé vào vòng tứ kết.

Với U15 Đông Á Thanh Hóa, chỉ cần 1 kết quả hòa là sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng và tấm vé chính thức vào vòng tứ kết.

Còn với U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, kết quả hòa sẽ khiến đội bóng này xếp thứ ba với 4 điểm và vẫn còn cơ hội để giành vé vào tứ kết với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U15 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng - trắng) và U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (áo sẫm) chơi đôi công hấp dẫn trong hiệp 1.

Dù vậy, ban huấn luyện của cả hai đội đều sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình với mục tiêu giành chiến thắng. Hai đội nhập cuộc với lối chơi đôi công hấp dẫn, quyết liệt. Các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Cách chơi của U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai là các pha phối hợp nhỏ khá ăn ý và tốc độ. Trong khi đó, U15 Đông Á Thanh Hóa chơi áp sát trong phòng thủ và tự tin tổ chức phản công nhanh.

Thế trận cân bằng được hai dội duy trì trong phần lớn thời gian của hiệp 1, tuy vậy U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng may mắn có bàn thắng mở tỷ số. Phút 38, Đỗ Văn Minh xử lý bóng và dứt điểm chuẩn xác đưa U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Không chấp nhận thất bại, ngay đầu hiệp 2, HLV Đỗ Trọng Hải đã có sự điều chỉnh về lối chơi cũng như tăng cường nhân sự cho hàng tấn công. Dù vậy, sự nôn nóng là điều mà các cầu thủ U15 Đông Á Thanh Hóa vấp phải, tương tự như trận thua 0-2 trước U15 Sông Lam Nghệ An ở lượt trận thứ 2.

Hơn nữa, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai cũng đã phòng thủ khá chắc chắn và kỷ luật. Nếu để thua ở trận này, U15 Đông Á Thanh Hóa có nguy cơ bị loại, bởi vậy các cầu thủ trẻ xứ Thanh đã chơi với nỗ lực và tinh thần cố gắng cao nhất. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của U15 Đông Á Thanh Hóa cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 90+5 do Bùi Thanh Bình lập công.

HLV Đỗ Trọng Hải và các cộng sự, cùng các cầu thủ U15 Đông Á Thanh Hóa đã vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng tứ kết.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-1. Kết quả này đã giúp U15 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ nhì bảng C với 4 điểm. U15 Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ ba với 4 điểm nhưng kém về hiệu số so với U15 Đông Á Thanh Hóa.

Dẫn đầu bảng C là U15 Sông Lam Nghệ An với 7 điểm. Đội bóng xứ Nghệ đã hòa U15 Long An 1-1 ở trận đấu cùng giờ.

Như vậy, bảng C cóa 3 đội lọt vào vòng tứ kết gồm: U15 Sông Lam Nghệ An (nhất bảng), U15 Đông Á Thanh Hóa (nhì bảng) và U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (1 trong 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất).

Bảng A có 3 đại diện gồm U15 PVF, U15 SHB Đà Nẵng và U15 Đồng Nai.

Bảng B có U15 Bà Rịa Vũng Tàu, U15 Thể Công Viettel.

U15 Đông Á Thanh Hóa sẽ chạm trán U15 Đồng Nai ở trận tứ kết 4.

Các cặp đấu vòng tứ kết Giải U15 quốc gia năm 2024 đã được xác định: Ngày 7/9: 15h00: U15 PVF - U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai 17h30: U15 Bà Rịa Vũng Tàu - U15 SHB Đà Nẵng Ngày 8/9: 15h00: U15 Sông Lam Nghệ An - U15 Thể Công Viettel 17h30: U15 Đồng Nai – U15 Đông Á Thanh Hóa

Mạnh Cường