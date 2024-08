U11 Việt Hùng Thanh Hoá gặp đối thủ nào tại tứ kết giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024?

Chiều 1/8, lượt trận cuối vòng bảng giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2024 đã khép lại và tìm ra 8 cái tên xuất sắc đi tiếp vào tứ kết.

U11 Việt Hùng Thanh hoá có chiến thắng ấn tượng trước Hải Dương để giành vé vào tứ kết.

Ở lượt trận buổi sáng, tại bảng D, Việt Hùng Thanh Hoá với chiến thắng 4-0 trước Hải Dương đã xuất sắc giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ở cặp đấu còn lại, cả Nam Việt và Lạng Sơn đều phải dừng bước khi chiến thắng 3-1 của Nam Việt là chưa đủ để lật đổ ngôi nhì bảng của Gia Bảo Hải Dương. Như vậy, Việt Hùng Thanh Hoá và Hải Dương là hai đội đi tiếp tại bảng D.

Với ngôi nhất bảng D, đội bóng xứ Thanh sẽ gặp đội nhì bảng B tại tứ kết. Ở lượt trận diễn ra chiều nay (1/8), Bắc Giang hoà 0-0 với Công An Hà Nội qua đó giành vị trí nhì bảng B, đồng nghĩa với việc sẽ gặp Việt Hùng Thanh Hoá tại tứ kết.

U11 Việt Hùng Thanh Hoá sẽ đối đầu U11 Bắc Giang tại tứ kết.

Bắc Giang là đội bóng được đánh giá cao ở sự đầu tư bài bản cho chất lượng chuyên môn. Thực tế, hai đội bóng này không còn lạ lẫm gì nhau khi thời gian vừa qua đã chạm trán nhau khá nhiều ở các giải đấu giao hữu, tập huấn. Chính vì vậy, cuộc đối đầu này dự đoán sẽ chứa đựng nhiều hấp dẫn và toan tính.

Ở các cặp tứ kết còn lại, Sông Lam Nghệ An với ngôi đầu tuyệt đối tại bảng A (thắng 3 trận vòng bảng) sẽ đối đầu với đội nhì bảng C - Quảng Nam. Chủ nhà Bắc Ninh với ngôi nhì bảng A sẽ gặp Hưng Yên (nhì bảng C). Đây cũng là cặp đấu đáng chờ đợi khi đội chủ nhà luôn thi đấu đầy khát khao còn Hưng Yên lại thể hiện được bản lĩnh và lối chơi đầy toan tính.

Lịch thi đấu lượt trận tứ kết diễn ra ngày 3/8.

Cặp đấu còn lại sẽ là màn đối đầu giữa đội nhất bảng B – Thái Nguyên và Gia Bảo Hải Dương. Tất cả các trận tứ kết sẽ diễn ra vào chiều 3/8 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh.

Hoàng Sơn