U21 Đông Á Thanh Hóa chia điểm kịch tích trận mở màn vòng chung kết Giải U21 quốc gia năm 2024

Có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 rồi để đối phương dẫn lại, U21 Đông Á Thanh Hóa đã chơi đầy nỗ lực để có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đồng thời giữ lại 1 điểm trước U21 Quảng Nam ở trận ra quân, bảng C, vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2024 chiều nay (1/8).

Phải nhờ đến pha ghi bàn của Ngọc Mỹ (thứ 2 từ phải sang), U21 Đông Á Thanh Hóa mới giữ lại 1 điểm đầy kịch tích trước U21 Quảng Nam.

Tại vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia năm 2024, U21 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng C với các đối thủ U21 Quảng Nam, U21 Long An, U21 Bình Phước. Trận ra quân gặp U21 Quảng Nam vào chiều 1/8 được xem là sự khởi đầu đầy thử thách với U21 Đông Á Thanh Hóa bởi lẽ đây được xem là đối thủ lớn nhất của đội bóng xứ Thanh ở bảng C.

Cuộc đối đầu giữa U21 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và U21 Quảng Nam (áo xanh) ở bảng C là trận đấu đầu tiên của Vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2024.

HLV trưởng Lê Hồng Minh cũng đã tung ra sân đội hình thiên về tấn công với những mũi nhọn đã chơi xuất sắc nhất tại vòng loại như Ngọc Mỹ, Công Sơn, Văn Tiếp, Văn Thuận, Châu Phi. Dù vậy, cách chơi mà U21 Đông Á Thanh Hóa lựa chọn đó là chắc chắn bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công nhanh.

Đội hình ra sân của U21 Đông Á Thanh Hóa.

Trong khi đó U21 Quảng Nam nhập cuộc khá tự tin và tạo ra thế trận cân bằng với U21 Đông Á Thanh Hóa. Đội trưởng Đình Bắc được xem là cầu thủ quan trọng trên hàng công của đội bóng xứ Quảng. Các pha tấn công của U21 Quảng Nam đều có dấu ấn của cầu thủ này.

Hai đội tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp 1.

Thế trận giằng co cùng sự thận trọng trong khâu phòng thủ đã khiến cả hai đội có khá ít cơ hội dứt điểm thực sự nguy hiểm. Mỗi bên chỉ có 1 cú sút trong nửa đầu hiệp 1 nhưng không thành công. Sau đó, hai đội đã tăng tốc và tích cực hơn trong các pha tấn công. Thế trận phần nào hấp dẫn hơn.

Nếu U21 Quảng Nam thể hiện được sự sắc sảo trong các pha phối hợp thì U21 Đông Á Thanh Hóa giữ được sự chắc chắn và kiên trì với lối chơi kể từ đầu trận.

Phút 28, Đình Bắc tung ra cú sút hiểm hóc đưa bóng dội xà ngang khung thành của thủ môn Lê Anh Tuấn. U21 Đông Á Thanh Hóa đã may mắn tránh khỏi bàn thua trông thấy.

Lê Văn Thuận (giữa) ghi bàn mở tỷ số cho U21 Đông Á Thanh Hóa.

Phải đến những phút cuối hiệp 1, HLV Lê Hồng Minh thúc giục các học trò nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng và U21 Đông Á Thanh Hóa đã có liên tiếp các tình huống uy hiếp khung thành đối phương, tuy nhiên lần lượt Văn Tiếp, Văn Hoàn đều bỏ lỡ đáng tiếc. Dù vậy, tới phút 45, Văn Thuận đã nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, mở tỷ số cho U21 Đông Á Thanh Hóa. 1-0 nghiêng về đoàn quân của HLV Lê Hồng Minh là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

HLV Lê Hồng Minh và các học trò đã có hiệp 1 thành công.

Ngay đầu hiệp 2, U21 Quảng Nam tăng cường hàng công với 2 cầu thủ còn U21 Đông Á Thanh Hóa rút Văn Hoàn ra sân và thay thế bằng Ngọc Tĩnh ở tuyến giữa. Đội bóng xứ Quảng đã chủ động và tích cực hơn trong tấn công. Phút 57, Đình Bắc tận dụng sai sót của hàng thủ U21 Đông Á Thanh Hóa để thoát xuống và dứt điểm chéo góc thành công, san bằng tỷ số 1-1 cho U21 Quảng Nam.

U21 Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn sau khi để U21 Quảng Nam dẫn lại 2-1

3 phút sau, Văn Hoành nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Quảng bằng pha ra chân dứt điểm đẹp mắt. U21 Quảng Nam đã gây bất ngờ với việc vươn lên dẫn lại. Điều này buộc U21 Đông Á Thanh Hóa phải đẩy cao đội hình, tăng tốc trong tấn công.

Ngọc Mỹ (bên phải) ghi bàn giúp U21 Đông Á Thanh Hóa chia điểm kịch tính với U21 Quảng Nam.

HLV Lê Hồng Minh cũng liên tiếp tung thêm nhân sự cho hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các cầu thủ U21 Đông Á Thanh Hóa chơi với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Những tưởng đội bóng xứ Thanh sẽ phải nhận thất bại thì vào phút 90+4, Ngọc Mỹ đã có pha sút phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm rất hiểm hóc và đẹp mắt, sang bằng tỷ số 2-2 cho U21 Đông Á Thanh Hóa.

U21 Đông Á Thanh Hóa đã có điểm số đầu tiên tại vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2024.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu hấp dẫn và kịch tích đến phút chót này. Cả hai đội U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 Quảng Nam đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Bảng C hứa hẹn sẽ tiếp tục hấp dẫn trong những trận đấu tới.

Lịch thi đấu của U21 Đông Á Thanh Hóa: Ngày 3/8: 16h30: U21 Đông Á Thanh Hóa – U21 Long An Ngày 5/8: 14h30: U21 Đông Á Thanh Hóa – U21 Bình Phước

Mạnh Cường