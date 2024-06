Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024 đạt 97,52%

Chiều 12/6, thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Cán bộ coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn) điểm danh thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi ở các điểm thi đã nhắc lại lịch thi, phổ biến quy chế thi đến thi sinh, xử lý, điều chỉnh những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh...

Các điểm thi cũng yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm quy chế, nội quy phòng thi trong suốt thời gian tham gia kỳ thi.

Thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An kiểm tra danh sách phòng thi.

Năm nay, toàn tỉnh có hơn 45.500 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Theo đó, toàn tỉnh thành lập 89 hội đồng coi thi với 1.922 phòng thi.

Thí sinh kiểm tra thông tin số báo danh.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin đăng ký dự thi của thí sinh.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi và giúp thí sinh có thể dự thi tốt, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất, bố trí các điểm thi, phương án bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi cho đến nguồn nhân lực phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng để thí sinh bước vào các ngày thi chính thức.

Thí sinh kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 44.434/45.564 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 97,52%.

Cán bộ coi thi thuộc Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn) phổ biến quy chế thi.

Theo lịch thi, ngày mai (13/6), buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

Phong Sắc