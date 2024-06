Chuẩn bị tốt điều kiện cho các kỳ thi quan trọng trong tháng 6

Trong 2 ngày 13 và 14/6 sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Ngày 27 và 28/6 sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời điểm này, các đơn vị, địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ban chỉ đạo kiểm tra các điều kiện thi tại các điểm thi trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, TP Thanh Hóa có 13 trường THPT tổ chức tuyển sinh 4.134 chỉ tiêu với 97 lớp. TP Thanh Hóa sẽ tổ chức 5 điểm thi tại các trường THPT công lập gồm: THPT Đào Duy Từ; THPT Hàm Rồng; THPT Nguyễn Trãi; THPT Tô Hiến Thành; TH, THCS, THPT Hồng Đức.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, TP Thanh Hóa có 7 điểm thi với tổng số 3.972 thí sinh đăng ký dự thi.

Là địa phương có số thí sinh dự thi đông, TP Thanh Hóa đã tăng cường chỉ đạo các nhà trường nơi đặt điểm thi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi. Bố trí nhân lực tham gia thi có chất lượng... Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, lập phương án bảo vệ kỳ thi đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực tổ chức thi...

Chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng trong tháng 6, UBND huyện Quảng Xương cũng đã chỉ đạo kịp thời các điểm thi chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, dự trù mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, lắp đặt hệ thống camera giám sát, phương tiện phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng... đảm bảo đủ điều kiện thực hiện các khâu của kỳ thi.

Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện Quảng Xương cho biết: Địa phương đã họp Ban chỉ đạo, xây dựng phương án dự phòng để kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, chỉ đạo các điểm thi quan tâm hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đảm bảo không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay việc di chuyển đến điểm thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho các kỳ thi trên địa bàn huyện Quảng Xương đang diễn ra chủ động, tích cực và đúng kế hoạch.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, công tác ôn luyện cho học sinh đang được các nhà trường coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cùng với việc chủ động, linh hoạt phân chia các giai đoạn ôn tập phù hợp, tổ chức các đợt thi thử để đánh gia năng lực người học từ đó định hướng, phân luồng cho phù hợp, đồng thời kịp thời bổ sung kiến thức còn thiếu...

Tích cực chuẩn bị các phương án nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà, Tỉnh đoàn đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và các tổ chức đoàn triển khai chương trình Sinh viên tình nguyện, Tiếp sức mùa thi...

Anh Đoàn Văn Trường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Với phương châm Thiết thực - Hiệu quả - An toàn, phát huy cao tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tại mỗi điểm thi Tỉnh đoàn sẽ thành lập một đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trông giữ đồ, hỗ trợ nước uống và các vật dụng cần thiết cho thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo thành lập đội hình xe ôm miễn phí hỗ trợ đưa, đón thí sinh ở xa có nhu cầu và thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển đến các điểm thi... góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin chiến thắng đến các thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, toàn tỉnh có trên 46.000 thí sinh tham gia dự thi tại 89 hội đồng thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Thanh Hóa tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì gồm 78 điểm thi với khoảng 38.775 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT là 2.477; số thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) là 34.889; số thí sinh chỉ xét tuyển sinh ĐH, CĐ là 1.378. Với số phòng thi dự kiến khoảng 1.700 phòng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cơ bản sẽ giữ nguyên như năm trước và có thêm một số điều chỉnh mang tính kỹ thuật.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang diễn ra chủ động, tích cực, đúng kế hoạch, tất cả sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Bài và ảnh: Linh Hương