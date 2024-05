"Tưởng phải bỏ việc vì loạn nhịp tim, tôi đã ổn định nhờ Ninh Tâm Vương"

Anh Lê Hùng Bách đã phải sống chung với những cơn rối loạn nhịp tim suốt 10 năm. Mong muốn có một cuộc sống bình thường, không còn lo lắng về nhịp tim từng là mơ ước của anh Bách. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, anh Bách đã tìm được phương pháp giúp ổn định nhịp tim, cải thiện hồi hộp, trống ngực... an toàn, hiệu quả.

10 năm “chống chọi” với căn bệnh block tim

Khoảng 10 năm trước, anh Lê Hùng Bách (trú tạixã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh) đã có những triệu chứng bất thường, tim đập loạn nhịp, hồi hộp, trống ngực đánh thình thịch. Anh chia sẻ:

“Chỉ đang ngồi nghỉ ngơi thôi, không làm việc gì nặng nhọc mà tự nhiên tôi thấy tức ngực, khó thở, tim đập nhanh, hồi hộp. Khi cơn nhịp nhanh phát lên thì mệt mỏi, không làm được việc gì. Nhiều lúc tim đập nhanh quá, tôi cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi”.

Có bệnh thì vái tứ phương nên anh Bách đi khám rất nhiều nơi, từ bệnh viện tỉnh lên đến bệnh viện tuyến trung ương. Cuối cùng, anh được bác sĩ kết luận là block nhánh phải không hoàn toàn. Mặc dù dùng thuốc theo đơn kê của bác sĩ nhưng tình trạng rối loạn nhịp tim của anh Bách chưa được cải thiện rõ rệt. Những cơn loạn nhịp tim vẫn tái phát làm anh phải sống trong lo lắng, sợ hãi.

“Tôi có mua và uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng hiệu quả không được bao lâu. Đi lại, vận động vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Đổi hết thuốc này đến thuốc khác mà vẫn không ăn thua. Không đi làm được, việc nhà cũng phải nhờ vợ con phụ giúp”.

Mỗi khi cơn nhịp nhanh tái phát, việc đi lại, vận động của anh Bách rất khó khăn.

Quyết tâm tìm cách cải thiện tình trạng tim đập nhanh an toàn, hiệu quả lâu dài

Khoảng thời gian nằm ở nhà dưỡng bệnh, anh Bách có lên mạng và tình cờ đọc được bài báo giới thiệu về sản phẩm từ thảo dược giúp ổn định nhịp tim, giảm hồi hộp, trống ngực... Thấy giống với biểu hiện của mình nên anh “đánh liều” đặt mua dùng thử trong 1 tháng.

Không thể ngờ, dùng thử nhưng hiệu quả thật. Chỉ sau 1 tháng đầu, nhịp tim của anh đã dần ổn định. Anh Bách phấn khởi chia sẻ:

“Ngoài phương pháp mà bác sĩ kê thì mình có đọc trên báo và biết đến sản phẩm Ninh Tâm Vương. Mình dùng Ninh Tâm Vương trong 1 tháng đầu thì thấy hiệu quả rất là rõ rệt. Sau đó, dùng thêm 3 tháng nữa thì những triệu chứng như tức ngực, khó thở, loạn nhịp tim gần như không còn. Trước khi dùng Ninh Tâm Vương thì những công việc nặng nhọc không làm được. Sau khi dùng 4 tháng thì có thể leo đồi, làm những việc nặng nhọc được”.

Anh Bách tìm hiểu thêm về Ninh Tâm Vương để hỗ trợ ổn định nhịp tim.

Cuộc sống trở lại bình thường, sức khỏe ổn định nhờ Ninh Tâm Vương

Từ khi biết đến và sử dụng Ninh Tâm Vương, sức khỏe của anh Bách được cải thiện từng ngày. Giờ đây, anh có thể đi làm, phụ giúp vợ con những công việc nặng nhọc trong gia đình. Nhờ vậy mà tinh thần của anh Bách trở nên thoải mái, yêu đời hơn. Anh biết rằng tình trạng bệnh của mình cần phải kiên trì điều trị nên rất yên tâm sử dụng Ninh Tâm Vương lâu dài mà không lo tác dụng phụ.

“Lúc đọc trên báo thì tôi thấy Ninh Tâm Vương có chứa thành phần thảo dược rất tốt cho sức khỏe tim mạch mà không gây ra tác dụng phụ. Thực tế, tôi dùng thấy cũng rất an toàn, nhịp tim không bị hạ thấp quá mức. Bây giờ tôi như người bình thường, đi làm trở lại, không còn lo cơn nhịp nhanh tái phát nữa. Tôi nghĩ sức khỏe cũng phải hồi phục được hơn 90% rồi đấy”.

Anh Bách vui vẻ chia sẻ bí quyết ổn định nhịp nhờ Ninh Tâm Vương .

Ninh Tâm Vương - Giải pháp thảo dược chuyên biệt cho người bị tim đập nhanh, hồi hộp...

Bên cạnh các phương pháp tây y thì hiện nay, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược là xu hướng mới giúp nâng cao hiệu quả cải thiện rối loạn nhịp tim. Do đó, Ninh Tâm Vương là một sự lựa chọn tốt được nhiều người bệnh rối loạn nhịp tim tin dùng.

Ninh Tâm Vương chứa các thành phần thảo dược tốt cho tim như Khổ sâm, Đan sâm, Hoàng đằng, Cao Natto. Các thành phần này đều đã được nhiều nghiên cứu chứng minh công dụng giúp ổn định nhịp tim, tăng cường sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Đặc biệt, thành phần chính Khổ sâm có trong Ninh Tâm Vương đã được nghiên cứu tại Đại học y dược Bắc Kinh cho thấy: Khổ sâm chứa 2 hoạt chất sinh học là matrine và oxymatrine cho tác dụng ổn định nhịp tim theo đa cơ chế:

- Bổ sung các ion K+, Na+, Mg... giúp cân bằng điện thế màng tế bào cơ tim, ổn định tính dẫn truyền điện tim.

- An thần, ổn định thần kinh tim, giảm kích thích cơ tim.

- Thư giãn mạch máu, tăng cường máu đến nuôi tim, giúp tăng cường chức năng tim mạch.

Do đó, Ninh Tâm Vương giúp ổn định nhịp tim do nhiều nguyên nhân (rối loạn thần kinh tim, block tim, ngoại tâm thu , rung nhĩ, nhịp nhanh thất...), giúp cải thiện tình trạng nhịp tim nhanh, hồi hộp, trống ngực an toàn, hiệu quả.

Ninh Tâm Vương hỗ trợ ổn định nhịp tim an toàn, hiệu quả .

Dù phải “chống chọi” với tình trạng rối loạn nhịp tim suốt 10 năm nhưng cuối cùng, anh Bách đã tìm ra được cách ổn định nhịp tim an toàn, hiệu quả lâu dài. Mong rằng qua câu chuyện của anh Bách, bạn đọc đã có thêm một số kinh nghiệm giúp việc điều trị ổn định nhịp tim đạt được kết quả tốt nhất. Người bệnh bị rối loạn nhịp tim, ngoài việc tuân thủ chỉ định của bác sĩ thì nên kết hợp sử dụng thêm Ninh Tâm Vương mỗi ngày để nhịp tim ổn định vững vàng, sợ chi hồi hộp, chẳng màng lo âu nhé.

Thanh An

* Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

* Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.