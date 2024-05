Tokyo Res 1000 nguồn bổ sung chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: Tokyo Supplement Res-1000. - Nguồn gốc xuất xứ: Nhật Bản. - Nghiên cứu bởi: Katsuragi Sangyo. - Sản xuất bởi: Hokoen Pharmaceuticals Co., Ltd. - Quy cách đóng gói: hộp 30 gói, mỗi gói 1000mg. - Dạng: bột. - Ngày sản xuất và hạn sử dụng: in rõ ràng ở phần bao bì sản phẩm.