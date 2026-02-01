Từ sản vật Thọ Xuân đến bàn tiệc Lamori

Nếu thiên nhiên và kiến trúc mang đến cho Lamori Resort & Spa vẻ đẹp thẩm mỹ, thì ẩm thực chính là linh hồn khiến du khách nhớ mãi không rời. Mảnh đất Thọ Xuân – nơi đồi núi giao hòa với sông nước, mang đến nguồn nguyên liệu phong phú, tươi sạch, giúp bàn tiệc Lamori trở thành “trải nghiệm vị giác đầy mỹ cảm”.

Tựa hồ một khúc giao hòa giữa đất và người, Thọ Xuân hiện lên đầy cảm xúc trong ký ức ẩm thực xứ Thanh, nơi từng hạt gạo, nhánh rau, mạch nước đều thấm đượm khí thiêng Lam Kinh. Chính từ vùng đất màu mỡ ấy, những sản vật dân dã mà tinh tuyển đã bước vào hành trình mới – được nâng tầm thành mỹ vị trong không gian ẩm thực tinh tế của Lamori Resort & Spa. Ở nơi “sơn minh thủy tú”, mỗi món ăn không chỉ là sự kết hợp tài hoa của người đầu bếp mà còn là câu chuyện văn hóa, là “hương trời – vị đất” được chắt lọc, đưa thực khách đi trọn một cuộc du ngoạn vị giác mang tên vị ngon xứ Thanh.

Ẩm thực tại Lamori trước hết đề cao sự tự nhiên. Các sản vật địa phương như cá sông, gà đồi, rau núi theo mùa, măng rừng, các loại gia vị bản địa... được chọn lọc kỹ càng trước khi bước vào căn bếp. Đầu bếp Lamori luôn giữ triết lý: “Tôn trọng vị thuần – nâng tầm trải nghiệm”, nghĩa là giữ trọn hương vị gốc nhưng thổi vào cách chế biến và trình bày hiện đại.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu tươi ngon, gia vị độc đáo và phương pháp chế biến tinh tế, ẩm thực Lamori không chỉ làm “say lòng” những thực khách trong nước mà còn chinh phục được các tín đồ ẩm thực quốc tế. Không dừng lại ở vai trò món ăn thuần túy, mỗi món ăn là một “tác phẩm nghệ thuật” từ bàn tay tài hoa của người “nghệ sĩ đầu bếp” .

Một trong những món được yêu thích chính là gà đồi nướng lá mắc mật. Gà được nuôi thả tự nhiên trên triền đồi Thọ Xuân, thịt săn và thơm đặc trưng, kết hợp lớp gia vị thấm đẫm mùi mắc mật. Khi nướng lên, hương thơm lan tỏa quyện vào không khí se lạnh khiến ai cũng nao lòng.

Không thể không nhắc đến cá sông ngon ngọt kho dưa, món ăn tưởng giản dị nhưng lại chứa đựng tinh túy của cả vùng đất. Cá tươi được đánh bắt mỗi ngày, kho với dưa cải muối chua nhẹ tạo nên sự hài hòa tuyệt vời. Món này ăn cùng cơm nóng giữa mùa đông làm tăng cảm giác ấm áp.

Bên cạnh đó, Lamori còn sáng tạo các món tiềm thảo dược như gà hầm thuốc bắc, sườn tiềm táo đỏ – gừng, giúp bồi bổ cơ thể, thích hợp cho du khách đến nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Những nguyên liệu như quế, hồi, gừng, sả... được lấy trực tiếp từ vùng núi xứ Thanh để giữ độ tươi và dậy hương tự nhiên. Ngoài ra, những món danh bất hư truyền khác du khách đến đây nhất định phải trải nghiệm qua như: nem chua Thanh Hóa, nem nướng Thọ Xuân, bánh gai tứ trụ...

Thổi luồng gió trẻ trung, sáng tạo trên nền món ăn truyền thống.

Đối với những tín đồ món chay, Lamori có một thực đơn riêng đầy thanh tao. Các món chay được chế biến từ rau rừng, đậu hũ, nấm núi, bông bí, kết hợp gia vị truyền thống. Hương vị thanh nhẹ, dễ chịu khiến bữa ăn trở thành khoảnh khắc tịnh tâm đúng nghĩa.

Không chỉ chú trọng món chính, Lamori còn chăm chút cả đồ uống và tráng miệng. Trà thảo mộc nóng, đặc biệt là trà gừng và trà hoa lài, là lựa chọn yêu thích của du khách trong những ngày đông lạnh. Bánh mật xứ Thanh, bánh nhè ngọt dìu dịu, dẻo mềm trở thành món tráng miệng đặc trưng, kết thúc bữa ăn trong sự ngọt ngào nhẹ nhàng.

Không gian ẩm thực tại Lamori cũng là điểm cộng lớn. Ánh đèn vàng ấm áp, bàn gỗ sạch tinh, tiếng nước hồ khẽ vỗ vào bờ... khiến mỗi bữa ăn như thưởng thức nghệ thuật. Du khách không chỉ ăn bằng vị giác mà còn thưởng thức bằng thị giác, thính giác và cả cảm nhận tinh thần.

Kết hợp tinh tế mang đến những trải nghiệm vị giác tuyệt vời.

“Người đầu bếp tài hoa không chỉ nấu ăn – họ vẽ nên linh hồn dân tộc bằng hương vị”. Ẩm thực Lamori là sự giao hòa giữa tinh hoa bản địa và cảm hứng hiện đại, khiến hành trình nghỉ dưỡng trở nên trọn vẹn và sâu sắc. Bởi đôi khi, một vùng đất được nhớ mãi không phải vì những khung cảnh đẹp, mà chính vì vị ngon khó quên của ẩm thực nơi đó.

