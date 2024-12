Tự hào truyền thống, vững bước tương lai với sứ mệnh đưa ánh điện bừng sáng muôn nơi

Những truyền thống tốt đẹp và thành tựu phát triển vượt bậc của ngành Điện Việt Nam trong suốt 70 năm qua chính là tiền đề quan trọng, là liều thuốc tinh thần quý giá góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ để lớp lớp cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng nỗ lực, cố gắng vì dòng điện thân yêu của Tổ quốc.

Tự hào truyền thống ngành điện

Ngày 21/12/1954, Bác Hồ đã đến thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và căn dặn cán bộ, công nhân viên: “Nhà máy này bây giờ là của Nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa”. Sự kiện này đã trở thành mốc son lịch sử và trở thành ngày truyền thống của ngành điện Việt Nam.

Bác Hồ đã đến thăm cán bộ, nhân viên Nhà máy đèn Bờ Hồ. Ảnh: Tư liệu

Gần 70 năm kể từ ngày Bác đến thăm, lời Bác dạy vẫn được lớp lớp cán bộ ngành điện khắc ghi. Với tinh thần “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, cán bộ, nhân viên ngành điện đã đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo trong lao động sản xuất và chiến đấu, cố gắng nỗ lực từng ngày để “ánh điện không bao giờ tắt” phục vụ ngày càng lớn mạnh cho sự phát triển của đất nước. Từ chỗ khi tiếp quản từ chế độ cũ, công suất hệ thống điện ở miền Bắc vào cuối năm 1954 chỉ có 31,5 MW, đến nay hệ thống điện đã có quy mô đứng thứ 2 khu vực Đông - Nam Á, thứ 23 thế giới, trong đó công suất nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu là hơn 30.000 MW và hệ thống lưới điện vươn rộng toàn bộ đất nước, bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân.

Ghi nhận cho những đóng góp trong suốt 70 năm qua, ngành điện vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh... Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, ngành Điện lực Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Vững vàng tiếp bước

Những ngày đầu trên công trường xây dựng Nhà máy điện Hàm Rồng (tiền thân của Công ty Điện lực Thanh Hóa ngày nay). Ảnh: Tư liệu

Tự hào là một phần lịch sử trong tiến trình xây dựng và phát triển đáng tự hào của ngành điện Việt Nam, năm 1964, Nhà máy Nhiệt điện Hàm Rồng, nay là Công ty Điện lực Thanh Hóa trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với công suất 3.000kW chính thức được khánh thành.

Ra đời trong chiến tranh, bom đạn, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngàng điện Thanh Hóa đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, những khó khăn, thử thách trong thời kỳ xây dựng lại đất nước, anh dũng, kiên cường giữ vững dòng điện, phục vụ sản xuất, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Thanh Hóa anh hùng.

Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được quan tâm đầu tư đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nếu những ngày đầu thành lập, lưới điện tỉnh Thanh Hóa có 10 trạm biến áp; 100km đường dây 35, 22, 10 và 6kV; 60km đường dây 0,4kV. Đến nay đường điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được nối thông với lưới điện quốc gia, đưa điện về tất cả các địa phương trong tỉnh. Hơn 1.500 cán bộ, công nhân viên và người lao động luôn đoàn kết một lòng, lao động sáng tạo, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại có quy mô quản lý vận hành 28 TBA 110kV với 67 đường dây có tổng chiều dài là 1.084,78km; 251 đường dây trung thế có tổng chiều dài 7.453,31 km và 12.947,8 km đường dây hạ áp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho hơn 851 nghìn khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công suất phụ tải tiêu thụ luôn thuộc top đầu các công ty trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, vận hành hệ thống điện.

Năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt trên 7.102 triệu kWh, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, một số đơn vị điện lực có tỷ lệ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, KV Như Thanh - Như Xuân; tổng doanh thu đạt trên 12.779 tỷ đồng, cao hơn 0,92% so với kế hoạch và tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 3,35%, giảm 0,85% kế hoạch năm và giảm 0,31% so với cùng kỳ. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 93,18%, tăng 2,05% so với kế hoạch và tăng 1,13% so với cùng kỳ.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa hăng say lao động để đưa nguồn điện sáng đi muôn nơi.

Bước sang năm 2024, tính đến tháng 10 của năm, điện thương phẩm công ty thực hiện được 6.540,29 triệu kWh, tổn thất điện năng 3,76%, thấp hơn 0,58% so với cùng kỳ và 0,21% so với kế hoạch năm 2024 giao; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 96%. Về sự cố, an toàn, độ tin cậy cung cấp điện, hoạt động kiểm tra, giám sát mua bán điện, giá bán điện bình quân, sản xuất kinh doanh dịch vụ Điện lực và một số lĩnh vực khác đều đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu Tổng công ty giao.

Thực hiện các chỉ đạo và định hướng phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã từng bước hiện đại hóa lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,... để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường đầu tư nâng cấp và mở rộng lưới điện để đảm bảo cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia lực lượng xung kích hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Hòa cùng sự phát triển của ngôi nhà chung Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Thanh Hóa là địa phương có quy mô tuyến đường dây dài (131 km/519km), số lượng móng, cột nhiều (299 vị trí, 137 khoảng néo), với 3 dự án thành phần là: Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa; Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa; Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đi qua địa bàn 11 huyện, thị xã, 62 xã, phường, thị trấn, có 63,9ha đất các loại bị thu hồi, tác động tới hơn 1.840 hộ dân (trong đó 93 hộ có đất ở, nhà ở thuộc diện tái định cư, phải bố trí 143 lô đất ở).

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng ngày đêm của cán bộ, công nhân viên ngành điện nói chung và những “chiến sỹ áo cam” Thanh Hóa đã lập nên kỳ tích trong đầu tư xây dựng hạ tầng khi hoàn thành đóng điện các Dự án ĐZ 500kV mạch 3 sau hơn 6 tháng thi công.

Trong khó khăn tình người luôn tỏa sáng, trước những hậu quả hết sức nặng nề do cơn bão số 3 gây ra trên hệ thống lưới điện các tỉnh phía Bắc, cùng với việc tập trung nhân lực, vật lực khắc phục nhanh nhất sự cố, để cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cử 3 đội xung kích với 60 cán bộ, nhân viên hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân, góp phần ổn định đời sống và sinh hoạt của Nhân dân sau bão.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống, ngày nay, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, lao động trong Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục giữ vững đoàn kết, nêu cao quyết tâm, tạo ra luồng gió mới, phát huy tối đa sức mạnh tập thể để cùng với toàn ngành nâng cao hơn nữa hình ảnh và uy tín, thương hiệu là một đối tác tin cậy, chuyên nghiệp, thân thiện và hết lòng vì khách hàng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, qua đó cần phải nỗ lực hơn để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình đó là: Đảm bảo cấp điện đầy đủ, an toàn góp phần quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Ôn lại truyền thống 70 năm ngành điện để chúng ta thấy tự hào vì những gì cha ông đã dày công tạo dựng. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, công nhân viên ngành điện không ngừng nỗ lực, sáng tạo, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành Điện lực Việt Nam.

Ngô Huyền - Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)