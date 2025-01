Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Thọ Xuân

Chiều 14/1, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân và các khu di tích; thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, chúc tết gia đình cụ Hoàng Thị Hồng (người cao tuổi) ở xã Thọ Diên

Đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác đã dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, khu di tích lịch sử đền thờ bà Phạm Thị Ngọc Trần.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc tết các gia đình thương binh Hoàng Văn Mạnh (thương tật 91%), cụ Hoàng Thị Hồng (người cao tuổi) xã Thọ Diên; thương binh, nhiễm chất độc hóa học Lê Anh Năng, xã Xuân Hòa. Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; chúc các gia đình đón năm mới đoàn viên, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.

Nhân dịp tết đến xuân về, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chúc lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện Thọ Xuân mạnh khỏe, đón xuân vui vẻ, hạnh phúc, Đảng bộ ngày càng vững mạnh, Nhân dân trong huyện ngày càng ấm no.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 923, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Đài kiểm soát không lưu, Cảng vụ Hàng không miền Bắc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác thăm, chúc tết Cảng Hàng không Thọ Xuân, Đài kiểm soát không lưu, Cảng vụ Hàng không miền Bắc

Làm việc với huyện Thọ Xuân, Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả mà huyện Thọ Xuân đã đạt được trong năm 2024 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống cho Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đồng chí đề nghị huyện Thọ Xuân cần tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo mọi người dân đều có tết. Triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết. Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho Nhân dân, đảm bảo “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình”.

Lê Phượng