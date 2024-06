Trưởng Ban Quản lý KKTNS và CKCN tỉnh dự sinh hoạt chi bộ cùng đảng viên tổ dân phố Dự Quần

Chiều 5/6, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp (KKTNS và CKCN) tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ cùng đảng viên tổ dân phố Dự Quần, phường Xuân Lâm (thị xã Nghi Sơn).

Cùng dự buổi sinh hoạt, có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ Nghi Sơn; cấp ủy, chính quyền phường Xuân Lâm.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ tổ dân phố Dự Quần báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm; nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024.

Chi bộ Tổ dân phố Dự Quần hiện có 44 đảng viên, trong những tháng đầu năm 2024, Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên Nhân dân phát triển kinh tế; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại khu dân cư Dự Quần; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 6 cuối năm 2024. Đồng thời, đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu với cán bộ, đảng viên chi bộ tổ dân phố Dự Quần, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và CKCN tỉnh đánh giá việc sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của Đảng; đồng thời bày tỏ vui mừng với những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ dân phố Dự Quần đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKTNS và CKCN tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm cũng như kết quả thu hút đầu tư trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ dân phố tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý trật tự xây dựng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chú trọng các giải pháp nâng cao đời sống Nhân dân; tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cán bộ, Nhân dân thị xã Nghi Sơn quyết tâm xây dựng quê hương ngày một phát triển.

