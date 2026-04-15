Trung tâm Thí nghiệm điện Thanh Hóa “vượt nắng” đảm bảo điện cho mùa du lịch Sầm Sơn 2026

Trong bối cảnh mùa du lịch hè 2026 tại Sầm Sơn đang cận kề, yêu cầu cung ứng điện an toàn, liên tục được đặt ra với tiêu chuẩn ngày càng cao. Trước điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đội ngũ cán bộ, kỹ sư Trung tâm Thí nghiệm điện Thanh Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, chủ động rà soát toàn diện hệ thống thiết bị, góp phần duy trì vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và dịch vụ gia tăng đột biến trong dịp Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

Những ngày giữa tháng 4, khi khu vực biển Sầm Sơn bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm cho Lễ hội du lịch biển, khối lượng công việc của ngành điện trên địa bàn tăng lên rõ rệt. Trong điều kiện thời tiết oi nóng đầu mùa, các cán bộ, kỹ sư Trung tâm Thí nghiệm điện Thanh Hóa vẫn bám sát hiện trường, khẩn trương triển khai các hạng mục thí nghiệm, kiểm tra, nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy.

Các kỹ sư Trung tâm thực hiện phân tích số liệu từ máy thí nghiệm Tettex để đánh giá tình trạng vận hành của Máy biến áp.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa về bảo đảm cung ứng điện phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa – du lịch trọng điểm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với Điện lực Sầm Sơn tổ chức kiểm tra trên diện rộng. Trọng tâm là hạn chế tối đa thời gian gián đoạn cấp điện, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết tiềm ẩn trên lưới.

Toàn bộ hệ thống trạm biến áp cấp điện cho khu vực trung tâm du lịch được đưa vào diện kiểm tra, thí nghiệm định kỳ với yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Các nội dung chuyên sâu như đo điện trở một chiều, thử nghiệm không tải, xác định tỷ số biến áp, kiểm tra cách điện, tổ đấu dây, hệ thống tiếp địa và bảo vệ rơ-le được thực hiện đồng bộ, chính xác. Từng thông số kỹ thuật đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm thiết bị vận hành trong trạng thái tối ưu, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Việc triển khai sớm công tác thí nghiệm không chỉ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn thể hiện rõ tính chủ động trong quản lý vận hành của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh phụ tải tại Sầm Sơn có xu hướng tăng mạnh vào mùa du lịch, đặc biệt ở các cơ sở lưu trú, dịch vụ và khu vui chơi giải trí.

Ông Trịnh Xuân Long – Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện Thanh Hóa kiểm tra, động viên CBCNV đang làm việc tại hiện trường trong mùa nắng nóng.

Cùng với đó, sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo đơn vị đã tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, công nhân viên duy trì tinh thần làm việc bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt. Trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông Trịnh Xuân Long – Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện Thanh Hóa yêu cầu các nhóm công tác hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước thời điểm khai trương lễ hội. Đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm quy trình an toàn lao động, đảm bảo độ chính xác của từng phép đo là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện.

Đến nay, các hạng mục công việc đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, Trung tâm đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước thời hạn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật ở mức cao nhất.

Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch, đảm bảo chất lượng công tác thí nghiệm không chỉ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn tạo nền tảng quan trọng để ngành điện Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ phát triển du lịch – lĩnh vực được xác định là một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh. Trong bối cảnh phụ tải tiếp tục gia tăng và yêu cầu vận hành ngày càng cao, sự chủ động từ khâu kiểm tra, thí nghiệm đến tổ chức vận hành chính là yếu tố then chốt để giữ vững dòng điện ổn định, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.

Nguyễn Hoành Dương (NL)