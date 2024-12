Triệt phá 9 điểm, bắt 14 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Công an huyện Thường Xuân vừa phá thành công chuyên án chung, liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 9 điểm phức tạp về ma túy; bắt, khởi tố 9 vụ, 14 bị can về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị lực lượng Công an huyện Thường Xuân bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, chỉ tính từ ngày 4/10/2024 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh đồng loạt tấn công vào 9 điểm ma tuý phức tạp tại địa bàn các xã: Thọ Thanh, Lương Sơn, Thúy Sơn, thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân); huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lần lượt bắt giữ 14 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng chất ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2,205 gam heroin, 1,631gam ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 0,422gam ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật khác liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Phạm Văn Đức, sinh năm 1995; Hoàng Xuân Giao, sinh năm 1994; Lê Doãn Bắc, sinh năm 1986; Lê Đình Quân, sinh năm 1984; Trương Văn An sinh năm 2003; Cầm Bá Huấn, sinh năm 2001; Cầm Bá Tuyển, sinh năm 1987; Vi Văn Kịnh, sinh năm 1998; Lò Văn Quyền, sinh năm 2001; Cầm Bá Sinh, sinh năm 2001; Hoàng Văn Huy, sinh năm 2003; Lương Nam Đông, sinh năm 2006; Phạm Thị Hồng, sinh năm 1981 đều ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Kha Văn Bé, sinh năm 1998 ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quốc Hương