Trao thưởng cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm

Chiều 17/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm và trao thưởng cho 4 đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke G7 tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Tham mưu Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh, phá chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke G7 do Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1995, trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đứng tên điều hành hoạt động, giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi).

Theo kết quả điều tra, cơ sở kinh doanh Karaoke G7 có tên pháp nhân là Công ty TNHH Phát triển Mạnh Đức do Nguyễn Văn Đức là người đứng tên và điều hành hoạt động. Để thu hút khách đến hát, chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển số lượng lớn nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi, hằng ngày các nữ nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi nhân viên đến làm việc tại Karaoke G7 được đưa vào khu nhà biệt lập để quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 8/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1995; Nguyễn Văn Tưởng, sinh năm 2000 đều trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa và Lê Viết Cường, sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Quang Thái, sinh năm 1998 ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn về hành vi “giữ người trái pháp luật”; Vũ Đoàn Duy Khánh, sinh năm 2006, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án, thay mặt Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mỗi đơn vị 30 triệu đồng; trao thưởng cho Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Thừa ủy quyền, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao thưởng, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Tham mưu Công an tỉnh trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke G7 tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa.

Việc điều tra, khám phá nhanh chuyên án đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định tình hình và củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và tấn công quyết liệt đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm, tệ nạn ma túy lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, vũ trường, karaoke hoạt động vi phạm pháp luật.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Tham mưu Công an tỉnh đề xuất các mức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án theo quy định, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này, củng cố, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mai Hà (CTV)