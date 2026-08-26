Top các thương hiệu tấm ốp than tre bền, đẹp, sang cho nội thất

Tấm ốp than tre được ứng dụng ngày càng nhiều trong căn hộ, nhà phố, showroom và văn phòng nhờ khả năng mô phỏng đa dạng vật liệu trang trí như vân gỗ, vân giấy, vân vải, vân đá, bề mặt kim loại, tráng gương... Bên cạnh tính linh hoạt về thẩm mỹ, sản phẩm còn có thể bo góc và thi công ở nhiều vị trí nội thất khác nhau.

Trong số các thương hiệu đang được phân phối trên thị trường Việt Nam, Kosmos, Thành Tín và Galawood có những khác biệt đáng chú ý về tỷ trọng cốt, bề mặt hoàn thiện, mẫu mã và mức giá. Vậy thương hiệu nào phù hợp với từng nhu cầu sử dụng?

3 thương hiệu tấm ốp than tre bền, đẹp, sang cho nội thất.

Bảng so sánh tấm ốp than tre Kosmos, Galawood và Thành Tín.

Tấm ốp than tre Kosmos có gì phù hợp với không gian hạng sang?

Tấm ốp than tre Kosmos có hơn 100 mã màu, từ vân gỗ, vân vải, vân đá, bê tông đến kim loại, sóng nước, tráng gương và Pandora. Danh mục phong phú giúp kiến trúc sư và gia chủ dễ lựa chọn vật liệu cho từng vai trò thiết kế, từ mảng tường chính đến các vị trí tạo điểm nhấn.

Vân đá và tráng gương phù hợp với các mảng nhấn cần hiệu ứng nổi bật; vân gỗ tạo cảm giác ấm áp; trong khi các bề mặt kim loại hoặc đơn sắc phù hợp với phong cách hiện đại. Một số dòng còn được phủ PET để tạo độ bóng và hỗ trợ chống trầy xước.

Tấm than tre Kosmos có tỷ trọng cốt 0,7g/cm3, giá tham khảo tháng 8/2026 khoảng 269.000 – 699.000 VNĐ/m2.

Mẫu tấm ốp than tre Kosmos đẹp.

Tấm ốp than tre Thành Tín phù hợp với nhu cầu nào?

Tấm ốp than tre Thành Tín có nhiều lựa chọn về độ dày, bề mặt và mức giá, phù hợp với các hạng mục trang trí nội thất tại nhà ở, văn phòng, cửa hàng và khu vực tiếp khách.

Sản phẩm có tỷ trọng cốt khoảng 0,72 – 0,85g/cm3 tùy dòng, đi kèm nhiều kiểu bề mặt như vân gỗ, vân đá, vân vải và các hiệu ứng trang trí khác. Khi hoàn thiện trên mảng tường lớn, người dùng nên ưu tiên màu sắc, kiểu vân và hiệu ứng bề mặt phù hợp với sàn, hệ tủ, trần và đồ nội thất xung quanh.

Giá tham khảo tháng 8/2026 khoảng 150.000 – 550.000 VNĐ/m2, tạo nhiều lựa chọn theo ngân sách và yêu cầu thẩm mỹ của từng công trình.

Mẫu tấm ốp than tre Thành Tín đẹp.

Tấm ốp than tre Galawood tối ưu chi phí như thế nào?

Tấm ốp than tre Galawood có tỷ trọng cốt khoảng 0,65g/cm3, với các nhóm bề mặt phổ biến như vân gỗ, vân vải, vân đá, đơn sắc và kim loại. Giá tham khảo tháng 8/2026 khoảng 225.000 – 329.000 VNĐ/m2.

Ở phân khúc tầm trung, Galawood phù hợp với người dùng muốn cân đối giữa chi phí đầu tư và yêu cầu thẩm mỹ khi hoàn thiện nội thất.

Sản phẩm có thể ứng dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hàng, showroom và nhiều hạng mục trang trí khác, tạo thêm lựa chọn cho các công trình có ngân sách ở mức vừa phải.

Mẫu tấm ốp than tre Galawood đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu Nội Ngoại Thất Việt Nam, đơn vị cung cấp và kết nối hơn 500 đại lý thi công trên toàn quốc - cho rằng: “Tấm ốp than tre được nhiều khách hàng quan tâm nhờ sự đa dạng về màu sắc, bề mặt và khả năng xử lý bo góc. Trước khi quyết định, khách hàng nên xem mẫu thực tế để đánh giá màu sắc và hiệu ứng bề mặt trong điều kiện ánh sáng của công trình. Đây là cách hạn chế chênh lệch giữa phương án lựa chọn ban đầu và hiệu quả sau hoàn thiện”.

Qua ba thương hiệu tấm ốp than tre trên, Kosmos phù hợp với người dùng chú trọng mẫu mã và hiệu ứng trang trí; Thành Tín mang đến nhiều lựa chọn về quy cách và mức đầu tư; Galawood phù hợp với nhu cầu cân đối giữa thẩm mỹ và chi phí. Khi lựa chọn, khách hàng nên dựa trên vị trí thi công, phong cách nội thất và ngân sách để chọn dòng sản phẩm phù hợp.