Top 4 lò quay gà vịt giá rẻ, chất lượng cao

Kinh doanh gà vịt nướng trở nên dễ dàng với bất kỳ ai nhờ lò quay vịt không khói hiện đại, chất lượng cao. Dưới đây là top 4 lò quay gà vịt chính hãng, giá tốt bán chạy nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu nhé.

1. Top 4 lò quay gà vịt chất lượng cao, giá thành tốt

Có rất nhiều mẫu lò quay gà vịt khác nhau từ dùng than, dùng gas đến dùng điện. Lu quay gà vịt thiết kế với mẫu mã đa dạng và công suất khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Dưới đây là 4 lò quay gà vịt bán chạy nhất hiện nay

1.1 Lò quay gà vịt inox phi 90cm

Hình ảnh lu quay gà vịt inox phi 90

Mẫu lu quay gà vịt đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là chiếc lò quay inox phi 90 dùng than, cho năng suất từ 10-12 con/ mẻ.

Mẫu lò quay vịt inox thuộc phân khúc lò quay giá rẻ, kiểu dáng giống như một chiếc chum kín bằng inox, phù hợp với các quán ăn, cơ sở kinh doanh gà vịt, heo sữa quay quy mô vừa và nhỏ.

Với thiết kế lồng kín, hạn chế thất thoát nhiệt ra bên ngoài nên thời gian quay vịt nướng nhanh hơn rất nhiều lần, chỉ mất từ 45 đến 60 phút cho một mẻ quay so với các loại máy quay thịt ngoài trời.

Lò quay gà vịt dạng chum này có thể sử dụng linh hoạt giữa hai loại nhiên liệu là than và gas. Nếu muốn quay vịt bằng than chỉ cần đặt thêm bầu than vào dưới đáy lò còn nếu muốn quay bằng gas thì chỉ cần lắp đặt họng đốt gas ở dưới đáy lò.

Model NS-LQVT90 Nhiên liệu đốt Than/gas Năng suất 10-12 con/mẻ Nhiệt độ 100-300 độ C Thời gian 45-60 phút Kích thước 900 (đường kính) x 1450 (chiều cao) mm

1.2 Lu quay gà vịt heo 850 than gas xoay

Hình ảnh lò quay gà vịt dùng than gas xoay.

Top 2 trong các sản phẩm lò quay gà vịt được ưa chuộng hiện nay là lò quay gà vịt 850 than gas xoay.

Khác biệt hoàn toàn với mẫu lò đầu tiên, lò 850 than gas được trang bị sẵn cả bầu than và gian đốt gas, linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Lò có thiết kế hình trụ đứng, 3⁄4 thân lò được bọc bằng lớp kính cường lực dày dặn cùng với lớp inox chắc chắn, chống han gỉ và có khả năng chịu nhiệt tốt.

Bên trong lò có giàn treo xoay 360 độ với hệ thống đèn chiếu sáng, giúp thực phẩm tiếp xúc đều với nhiệt, đẩy nhanh thời gian nướng gà vịt thơm ngon hơn, vừa trưng bày đẹp mắt thu hút khách hàng.

Model NS-850 Nhiên liệu đốt Than/Gas Năng suất 20-24 con/mẻ Kích thước 850 x 850 x 1680 mm Chất liệu Inox 430 và Kính cường lực

1.3 Lò quay gà vịt dùng điện 850

Hình ảnh lò quay gà vịt dùng điện 850.

Lò quay gà vịt dùng điện 850 là mẫu lò quay cao cấp không khói với công nghệ quay hiện đại, sử dụng 100% năng lượng điện sạch.

Với thiết kế giàn treo 3 tầng, mỗi mẻ có thể quay được từ 20 đến 24 con gà vịt đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tại các nhà hàng, khách sạn, resort và cơ sở kinh doanh gà vịt heo có quy mô trung bình, lớn trở lên.

Người dùng có thể thao tác dễ dàng cài đặt nhiệt độ và thời gian của lò quay gà vịt dùng điện giúp món vịt quay được hương vị thơm ngon chuẩn nhất.

Model NS-LQ850Đ Điện áp 380V/50Hz Công suất 12,6kW Nhiệt độ 0-300 độ C Nhiên liệu Điện Năng suất 20-24 con/mẻ Kích thước 1000x860x1600mm Chất liệu Inox 430 & Kính cường lực

1.4 Lò quay gà vịt có kính phi 90cm

Hình ảnh lò quay gà vịt có kính phi 90.

Chiếc lò quay gà vịt bán chạy thứ 4 mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là lu quay gà vịt có đường kính phi 90cm.

Lò quay được cấu tạo bởi chất liệu inox cao cấp và kính cường lực trong suốt, đảm bảo chống han gỉ và hoạt động bền bỉ. Lớp kính cường lực dày dặn giúp người dùng theo dõi quá trình nướng bên trong lò và góp phần trưng bày món ăn thêm bắt mắt.

Lò quay gà vịt có kính phi 90 cho năng suất 10 đến 12 con/mẻ, phù hợp với nhà hàng, quán ăn có quy mô tầm trung.

Lò sử dụng nhiên liệu bằng than hoặc gas, đảm bảo vịt quay có hương vị thơm ngon mà không bị ám khói bụi, cho năng suất cao và tiết kiệm đáng kể thời gian.

Model NS-LQVT90K Nhiên liệu đốt Than/Gas Năng suất 10-12 con/mẻ Nhiệt độ 100-300 độ C Kích thước 900 (đường kính) x 1450 (chiều cao) mm Chất liệu Inox 430 dày 0,6mm & Kính cường lực

