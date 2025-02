Tổng thống Panama bác bỏ khả năng thảo luận về chủ quyền Kênh đào Panama

Theo các hãng tin AFP và Reuters, ngày 2/2, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio với chương trình nghị sự tập trung vào quan hệ song phương cũng như những vấn đề xoay quanh Kênh đào Panama.

Con tàu di chuyển qua Kênh đào Panama ở Panama City, Panama. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Mulino nhấn mạnh rằng chủ quyền đối với Kênh đào Panama không phải là vấn đề để thảo luận.

Đề cập tới hiệp ước bàn giao kênh đào này năm 1999, nhà lãnh đạo Panama cho rằng không cảm thấy có bất kỳ mối đe dọa thực sự nào vào lúc này đối với hiệp ước, hiệu lực của nó, cũng như việc sử dụng lực lượng quân sự để chiếm kênh đào.

Liên quan tới vấn đề di cư, ông Mulino đề xuất Panama giúp hồi hương một số người di cư nếu Mỹ chi trả cho hoạt động này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio đã cảnh báo Panama về hành động của Mỹ nếu Panama không có sự “thay đổi ngay lập tức” lập trường về Kênh đào Panama, đồng thời cáo buộc Panama vi phạm hiệp ước bàn giao.

Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ rằng “hiện trạng này là không thể chấp nhận được và nếu không có những thay đổi ngay lập tức, Mỹ sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình theo hiệp ước.”

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng vị thế của Bắc Kinh và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện kiểm soát Kênh đào Panama là mối đe dọa đối với kênh đào và thể hiện sự vi phạm Hiệp ước về tính trung lập vĩnh viễn và hoạt động của Kênh đào Panama."

Thời gian qua, Chính phủ Panama đã kiên quyết phủ nhận việc nhượng quyền điều hành kênh đào cho Trung Quốc và khẳng định họ quản lý kênh đào một cách công bằng đối với tất cả các tàu vận tải.

Mặc dù kênh đào do Panama vận hành, song hai cảng ở hai đầu kênh đào hiện do công ty CK Hutchinson có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) điều hành, trong khi các cảng lân cận khác do các công ty tư nhân của Mỹ, Singapore và Đài Loan vận hành./.

Theo TTXVN