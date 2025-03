Tổng kho máy hàn miệng túi giá rẻ tại Thanh Hóa

Thông tin: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Hải Minh - Trụ sở TP HCM: 33/4 Bùi Đình Túy, P.26, Q. Bình Thạnh. SĐT: 0902.787.139 - Chi nhánh Hà Nội: Số 1 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân - Hotline: 0918.486.458. - Đà Nẵng: 33 Cao Sơn Pháo, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ - Hotline: 0962.986.450 - Hải Phòng: 879 Tôn Đức Thắng, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng - Hotline: 0868.22.7775. - Thanh Hóa: 523 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa - Hotline: 0963.040.460. - Vinh: 43 Trường Chinh, P. Lê Lợi, TP. Vinh - Hotline: 0969.581.266 - Đắk Lắk: 154 Chu Văn An, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột - Hotline: 0984.762.139 - Cần Thơ: 351/1A 30 tháng 4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều - Hotline: 0938 704 139 - Email: Sieuthihaiminh@gmail.com - Website: https://sieuthihaiminh.vn/