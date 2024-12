Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18). Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết 18 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 Lại Thế Nguyên trình bày báo cáo.

Địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo rà soát lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, trên cơ sở đó sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm không bỏ sót, không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, theo hướng một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì.

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Toàn tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW (giảm trên 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức); thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, đến hết năm 2026 giảm 5% cán bộ, công chức và 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả đạt được từ năm 2017 đến nay, cho thấy tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước (giai đoạn 2016-2021: sáp nhập 143 xã để thành lập 67 xã, giảm 76 xã); hiện nay, tỉnh đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 939/NQ-BTVQH15 ngày 13/12/2023 và Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, giảm 1 huyện; sáp nhập 23 xã để thành lập 11 xã, giảm 12 xã).

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với khối Đảng, đoàn thể đã giảm 1 cơ quan (sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); giảm 24 phòng, ban... Thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện ở tất cả 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế khối Đảng, đoàn thể: Giai đoạn 2016-2021, đã tinh giản 286 người, tỷ lệ tinh giản biên chế đạt 10,87%. Giai đoạn 2022-2026, thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm đến hết năm 2026 giảm 5% cán bộ, công chức và 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với chính quyền địa phương, toàn tỉnh đã giảm 5 ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, giảm 4 chi cục, 20 phòng thuộc sở, 22 phòng thuộc chi cục, giảm 27 phòng y tế thuộc UBND cấp huyện; giảm 262 đơn vị sự nghiệp công lập và 81 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp của các đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, từ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 25/10/2017 để lãnh đạo việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã sáp nhập 3.172 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố mới; toàn tỉnh đã giảm 1.620 thôn, tổ dân phố (từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.351 thôn, tổ dân phố). Cùng với thực hiện sáp nhập là việc kiện toàn số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo hướng bố trí 3 người đảm nhiệm 6 chức danh và hiện nay là 2 người đảm nhiệm 4 chức danh (do đã thành lập tổ bảo vệ an ninh thôn, bản); do đó toàn tỉnh đã giảm 27.279 người hoạt động không chuyên trách do sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với việc sáp nhập giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 559 xã, phường, thị trấn và hiện nay đang tiếp tục sáp nhập theo Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 12 xã xuống còn 547 xã, phường, thị trấn. Thanh Hóa cũng thực hiện đồng bộ việc tinh giản cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã do sáp nhập với bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và việc đưa công an chính quy về xã công tác; đến nay tỉnh Thanh Hóa đã giảm được 9.902 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã (cán bộ xã giảm 541 người, công chức xã giảm 2.556 người, người hoạt động không chuyên trách giảm 6.805 người).

Thực hiện tinh giản biên chế khối chính quyền giai đoạn 2016-2021: Cán bộ, công chức giảm 518 người, tỷ lệ tinh giản biên chế đạt 12,29%. Viên chức giảm 6.843 người, tỷ lệ tinh giản biên chế đạt 11,3% (số liệu này không tính 7.126 biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế được Bộ Nội vụ giao bổ sung giai đoạn 2016-2021). Giai đoạn 2022-2026: Thực hiện đúng kế hoạch đề ra bảo đảm đến hết năm 2026 giảm 5% cán bộ, công chức và 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày Quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trình bày Quy định về việc bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý ở các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu thảo luận.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã phân tích, làm rõ những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 18 và thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời đề xuất một số vấn đề từ thực tiễn của địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao hơn nữa

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần khẩn trương, chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện thực Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị và đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu có chọn lọc các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng yêu cầu định hướng và tiến độ của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị sau hội nghị ngày hôm nay, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng, cụ thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh bám sát, cập nhật định hướng của Trung ương để khẩn trương hoàn thiện các đề án, phương án sắp xếp các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Sau khi hoàn thiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình Ban Chấp hành xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể, tổ chức lại các phòng, ban chuyên môn cấp huyện theo định hướng của Trung ương và của tỉnh; báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 20/1/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo tỉnh.

Về Dự thảo Quy định việc bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu ở các đơn vị thuộc diện sắp xếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các đại biểu góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi lại Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành sớm để tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Minh Hiếu