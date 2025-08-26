Tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Sáng 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới điểm cầu các địa phương và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh có liên quan dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: Báo và PT-TH Nghệ An)

Ngày 5/10/2024 tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, nhất là nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, với tư tuy và cách làm sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu tại Nghị quyết 42-NQ/TW của Trung ương.

Theo đó, qua tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua của 34 tỉnh thành, của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan, tổng số nhà được xây mới, sửa chữa là 334.234 căn, trong đó xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm cả nước. Tổng số nhà được xây mới, sửa chữa là 334.234 căn. Tổng nguồn kinh phí đã huy động được để thực hiện chương trình là 24.761,596 tỷ đồng.

Cụ thể hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 39.981 căn (trong đó, xây mới 14.660 căn, sửa chữa 25.321 căn); hỗ trợ nhà ở từ 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 62.230 căn (trong đó, xây mới 46.998 căn, sửa chữa 15.232 căn); hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ chương trình phát động và hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác là 232.023 căn (trong đó, xây mới 193.652 căn, sửa chữa 38.371 căn).

Với phương châm sử dụng nguồn lực Nhà nước cùng với nguồn xã hội hóa để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến nay, tổng nguồn kinh phí huy động được để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 24.761,596 tỷ đồng.

Trong đó ngân sách Trung ương là 4.809,776 tỷ đồng; ngân sách địa phương 1.314,557 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn 5% tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã phân bổ là 4.424 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 đã phân bổ là 1.940 tỷ đồng; đóng góp của các hộ gia đình là 5.809,910 tỷ đồng; huy động xã hội hóa của Ban Chỉ đạo Trung ương là 2.463 tỷ đồng; địa phương tự huy động xã hội hóa là 4.000,352 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trong đó, nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo, huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức quy định của Trung ương: Tuyên Quang, Thanh Hóa: 80 triệu đồng/hộ, Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình) 120 triệu đồng/hộ xây dựng mới. Có 60% hộ gia đình đã tự huy động thêm nguồn lực xây dựng cao hơn mức hỗ trợ. Huy động được 2,7 triệu ngày công lao động và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước ta.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát - đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để “an cư” - thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ “lạc nghiệp”, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở..., trước hết là đối với những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong phát động, tổ chức thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các phong trào khác, bảo đảm lay động được tâm can của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị chung tay thực hiện, vì quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân.

Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...

Nhân dịp này, tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 19 đơn vị, địa phương trong cả nước được trao tặng Huân Chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025.

Quốc Hương