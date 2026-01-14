Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng

Chiều 14/1, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng và dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra dự án Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương liên quan.

Hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng đang được triển khai thi công.

Dự án Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng có tổng diện tích trên 530ha, được chia làm 4 giai đoạn. Hiện nay, Công ty TNHH xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn - Sao Vàng đang tập trung trang thiết bị, nhân lực triển khai thi công hạ tầng để hoàn thành giai đoạn I của dự án.

Trực tiếp khảo sát tiến độ thi công hạ tầng dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh vị trí chiến lược, vai trò động lực của Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng trong thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực và tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng chí biểu dương và đánh giá cao nhà đầu tư và đơn vị thi công đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để triển khai thi công dự án. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư và đơn vị thi công triển khai thực hiện hợp nhất 4 giai đoạn thành 1 giai đoạn nhằm thực hiện đồng bộ về hạ tầng theo hướng hiện đại, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào triển khai xây dựng, sản xuất, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng; tập trung tuyên truyền người dân vùng dự án đồng thuận; triển khai kiểm đếm các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, thực hiện quy hoạch quỹ đất, triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư cho người dân đảm bảo hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nơi ở mới phải hơn nơi ở cũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra dự án Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng.

Kiểm tra dự án Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc từng bước hoàn thiện hạ tầng, góp phần hình thành không gian đô thị mới khang trang, đồng bộ.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan nghiên cứu mở rộng dự án kết hợp với quỹ đất tái định cư để xây dựng thành khu đô thị tái định cư trên địa bàn xã Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, việc phát triển đô thị phải đi đôi với chất lượng sống của người dân, bảo đảm quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng.

Tại dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng, có chiều dài 7,5km, tổng mức đầu tư trên 220 tỷ đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra thực tế hiện trường, nghe báo cáo tiến độ, nguồn vốn và những khó khăn trong quá trình triển khai.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong việc kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, nâng cao năng lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà thầu thi công tập trung trang thiết bị, nhân lực triển khai thi công những đoạn đã được giải phóng mặt bằng, bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật. Chủ đầu tư và đơn vị thi công, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng để trước ngày 30/4/2026 hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Minh Hiếu