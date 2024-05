Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”

Sáng 27/5, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo về 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức 18 lớp tập huấn cho hơn 3.000 lượt cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó, đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng hiện nay.

Căn cứ Chỉ thị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn rà soát chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác cán bộ; định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 39, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm đó là:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác bảo vệ chính trị bộ Đảng; ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ phù hợp ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng phải được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm tình hình chính trị nội bộ, xử lý thông tin, phân tích và chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra sơ hở, mất cảnh giác chính trị nội bộ.

Thứ ba, phải thực hiện tốt việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác cán bộ và kết nạp đảng viên; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu theo Quy chế phối hợp. Khi xem xét, giải quyết vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, của người vào Đảng, người làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị phải thực sự công tâm, khách quan, toàn diện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp Nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải tham luận tại hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Đồng thời nêu lên những cách làm, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng không gian mạng thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc chấp hành các quy định về chế độ bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là vấn đề tất yếu, khách quan, cấp bách; là bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự “sống còn” của Đảng, sự “tồn vong” của chế độ, lợi ích của quốc gia, dân tộc và “sinh mệnh chính trị” của cán bộ, đảng viên.

Quán triệt đường lối của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng của tỉnh nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ 5 tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là: Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quyết định số 1881-QĐ/TU, ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng trong các cơ quan, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh... Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác định rõ quan điểm: “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó quan trọng và thường xuyên nhất là các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ cần gắn với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 144 của Bộ Chính trị “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên viết, nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, tham ô, tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên..., quy định chặt chẽ hơn về quy trình xem xét, tuyển chọn, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm cán bộ được tuyển chọn đề bạt, bổ nhiệm nhất thiết phải được thẩm định kỹ về tiêu chuẩn chính trị... Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ Đảng với các cơ quan chính quyền, tư pháp, các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về an ninh trật tự. Kết hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nắm và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay. Do đó, trước hết phải làm thật tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở; phải phát huy vai trò của Nhân dân, của tổ chức đảng cơ sở trong việc chủ động phát hiện sớm những biểu hiện, những hành vi sai lệch của cán bộ, đảng viên để kịp thời cảnh báo, uốn nắn, giúp cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, tự bảo vệ. Giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay vừa là yêu cầu, vừa là việc làm cấp thiết của công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, cần quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 39.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Minh Hiếu