Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước

Tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật và dự kiến nhiều chỉ tiêu, giải pháp quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo

Nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Báo cáo nêu rõ: Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Trong đó đáng chú ý là kinh tế duy trì tăng trưởng cao, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 13,85%).

Các đại biểu dự hội nghị.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch; Chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp tăng mạnh; Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 ước tăng 19,25%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 5,1% kế hoạch và tăng 14,3% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu vượt 4,9% kế hoạch, tăng 23,4%; giá trị nhập khẩu tăng 20,3%.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; tổng lượng khách du lịch năm 2024 ước đạt 15,3 triệu lượt, vượt 10,9% kế hoạch, tăng 22,5% (trong đó khách quốc tế ước đạt 719 nghìn lượt, tăng 16,7%); tổng thu du lịch vượt 4,4% kế hoạch, tăng 38%; doanh thu vận tải vượt 1,7% kế hoạch, tăng 14,5%.

Đặc biệt, năm 2024 thu ngân sách Nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng, vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước. Hoạt động đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; đến ngày 30/11/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 10.300 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, cao hơn 6,2% so với cùng kỳ...

Cùng với đó các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định; các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời; sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Vẫn còn những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu bật những tồn tại, hạn chế đó là: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ. Số lượt khách du lịch tuy tăng mạnh, song tỷ trọng khách lưu trú thấp.

Chưa thu hút được nhiều dự án công nghệ cao; tiến độ của một số dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công của một số địa phương chưa sâu sát, quyết liệt. Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trang thiết bị vật tư y tế chưa được giải quyết dứt điểm...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cũng được báo cáo chỉ rõ đó là: Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, môi trường ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, đấu thầu phức tạp.

Công tác dự báo, nắm bắt tình hình của một số đơn vị chưa chủ động, chưa kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh. Công tác phối hợp giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ, vẫn còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà. Một số chủ đầu tư trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động trong thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; năng lực của một số ban quản lý dự án còn hạn chế; một số nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn thiếu tích cực, chưa thực hiện theo cam kết. Việc bảo đảm an toàn lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động chưa được quan tâm đúng mức.

Phấn đấu năm 2025 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025, dự kiến năm 2025, có 25 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 12 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; trong đó dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên.

Báo cáo cũng đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện trong năm 2025. Đơn cử như, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành; các nội dung chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trọng tâm là thủ tục đầu tư kinh doanh, tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại.

Cùng với đó là thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống thuộc lĩnh vực đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; các động lực tăng trưởng mới như: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao bảng xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, Par Index, SIPAS. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, như: vốn, đất đai, công nghệ.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng số.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được xác định là nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cùng với đó là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong Sắc