Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc vượt chỉ tiêu tổ chức phiên tòa trực tuyến

Thông qua xét xử trực tuyến đã tiết kiệm tối đa chi phí cho các bên liên quan và đảm bảo an toàn công tác quản lý bị can.

Quang cảnh một phiên tòa trực tuyến do Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc tổ chức.

Thẩm phán Lê Xuân Vinh, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành tổ chức 5 phiên tòa trực tuyến với 6 bị cáo, vượt chỉ tiêu Tòa án Nhân dân tối cao giao 2 phiên tòa.

Các phiên tòa có điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc, điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ Công an huyện Ngọc Lặc.

Các phiên tòa diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Bản án được tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Cụ thể, các vụ án và bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Phạm Văn Lộc (SN 1996), trú tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy“theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Lương Quốc Hoàng (SN 1996), trú tại khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Ngọc Lặc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo điểm a khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự; Đinh Văn Hùng (SN 1996), trú tại thôn Phúc Long, xã Minh Tiến (Ngọc Lặc) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy“ theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Xuân Tình (SN 1992), trú tại thôn Quyết Thắng 1, xã Xuân Bái (Thọ Xuân) cùng đồng phạm bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự và bị cáo Nguyễn Văn Thân (SN 1999), trú tại làng Chầm, xã Phùng Giáo (Ngọc Lặc) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố trong một phiên tòa trực tuyến ở Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc.

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là hoạt động thiết thực, nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí cho các bên liên quan và đảm bảo an tòan công tác quản lý bị can do không phải trích xuất, di lý đến cơ quan tòa án.

Cũng theo Thẩm phán Lê Xuân Vinh, hiện tại Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc đang chuẩn bị tổ chức 2 phiên tòa rút kinh nghiệm được kết nối trực tuyến tới Tòa án Nhân dân tỉnh và 26 tòa án cấp huyện.

Đỗ Đức